İpek Yolu Masal Orkestrası’ndan muhteşem konser

Kartal Belediyesi, İpek Yolu Masal Orkestrası’nı sanatseverlerle buluşturdu. Buhara’dan Hotan’a, Bakü’ye, Şian’dan İstanbul’a mistik şehirlerinden derlenen hikayelerin ve ezgilerin terennüm edildiği konsere Kartallı vatandaşlar akın etti. İpek Yolu Masal Orkestrası, ayrıştırıcı değil birleştirici olmanın, bir arada yaşayan kültürlerden feyz almanın, çeşitli dillerin ve dinlerin renklerini yansıtarak, barış ve kardeşliğin vurgulandığı muhteşem bir konser verdi. Konser farklı dillerde şarkı, türkü, ilahi, saz eserleri, kasideler, gazeller, hikayeler eşliğinde dinleyicilere tarihsel ve kültürel zenginlik eşliğinde sunuldu. Mehmed Emin Avanaş’ın sunumu ile başlayan programda, Merve Utandı Kalkan, Era İşboğan, Hüseyin Sert, Yeliz Tüfekçioğlu vokalde, Aziz Hardal kasidede, Metin Özden ise vokal, ud ve cümbüşte, Seda Tüfekçioğlu kanunda, ney ve zurnada Ünal Yörük, Celalettin Akdağ ritim ve perküsyonda, Adnan Güllü asma davul ve darbukada, Timur Pala davulda, Erkan Abdil bas gitarda, Bağgül Kalkan klavyede, Emrah Akar akustik gitarda, Bahar Yandıran ise kostüm tasarımda yer aldı.

Programı sunan Mehmed Emin Avanaş konserin sonunda yaptığı konuşmada: “Böyle güzel bir etkinlikle bizleri sizlerle buluşturan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz başta olmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerine ve Kartal Belediyesi ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.