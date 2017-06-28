Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının artış göstermesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Özelmacıklı, “Uygun faiz oranları ile erken yaşta konut sahibi olabilmek kolaylaştı. Bu durum ipotekli satışların payını gün geçtikçe artırıyor. Lakin ikincil piyasalarda ipotekli satışlarda hem alıcılar hem de satıcılar için birçok risk var ” dedi.

“Alıcının kredisi teyit edilmeli”

Tapu işlemlerinde bankalar tarafından tesis edilen ipotek miktarının gerçek kredi tutarını belirtmediğini dile getiren Özelmacıklı “Satıcı eğer taşınmazını alıcıya konut kredisi ile devir edecek ise, alıcı adına çıkan kredi miktarını mutlaka bankadan teyit etmelidir. Satış sonrasında ipotek evrakı ile bankaya gidildiğinde anlaştığınız rakamdan düşük bir rakam banka tarafından size ödenebilir. Çünkü onaylanan ile satıcıya söylenen rakamlar farklı olabilir. Onaylanan kredi ipotek belgelerinde yer almadığı için, sadece alıcının sözüne itibar edilmesi önemli bir risktir” diye konuştu.

“Önce satış yapılmalı, sonra kredi borcu kapatılmalı”

Kredi borcu olan gayrimenkullerin satışlarında ise, alıcı açısından satış öncesinde kalan borcun bankaya ödemesinde de önemli bir risk olduğunu belirten Özelmacıklı, “Öncelikle bankadan borç kapama yazısı alınarak, satıcının gerçek borcu öğrenilmelidir. Sonrasında ise ipotekli olarak satış yapılmalı, aradaki fark satıcıya ödenmelidir. İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte satılması mümkündür. Sonra da alıcı tarafından bankaya ilgili borç ödenmelidir” şeklinde konuştu.

“Gayrimenkulde değer artışı devam ediyor”

Günümüzde aylık yüzde 0,88 faiz oranı ile 10 yıl vadeli konut kredi alınabildiğini ve bu konuda bir kamu bankasının konut kredilerinin yüzde 60’ından fazlasını finanse ettiğini söyleyen Özelmacıklı “Faiz oranlarının düşmesi, daha uzun vadede, daha yüksek miktarda kredi çekilebilmesine olanak sağlıyor. Finansmanın kolaylaşması gayrimenkul sektöründe değer artışını etkileyen en önemli faktör” dedi.

TÜİK konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 oranında artış göstererek 41 bin 738 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 698 konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sırayı aldı.