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05 Ağustos 2018 12:24

Irak Milli Takımı’nda hedef Engin Fırat

Irak Milli Takımı, teknik direktörlük koltuğuna Engin Fırat’ı oturtmaya hazırlanıyor.

Irak Milli Takımı’nda hedef Engin Fırat

05 Ağustos 2018 12:24

Türkiye’nin en önemli menajerlerinden Tolgahan Tuğlu’ya yetki veren Irak Futbol Federasyonu, önümüzdeki günlerde Engin Fırat’la masaya oturacak.


Irak Futbol Federasyonu, Irak Milli Takımı Teknik Direktörlüğü’ne Engin Fırat’ı getirmeye hazırlanıyor. Daha önce İran Milli Takımı’nda antrenörlük yapan ve sonrasında ise İran’da birçok takımı çalıştıran Engin Fırat, Irak Milli Takımı’nın sunduğu teklife olumlu bakıyor. Türkiye’nin en önemli menajerlerinden Tolgahan Tuğlu’yla temasa geçen Irak Futbol Federasyonu, takımın başına öncelikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i geçirmeyi hedefledi. Tuğlu’yla konuyu görüşen yetkililer, Tuğlu’nun "Şenol Güneş’in Beşiktaş’tan ayrılması söz konusu değil" cevabı sonrasında rotayı Engin Fırat’a çevirdi. Teklife olumlu bakan ve şartlarını sunan Engin Fırat, Irak Futbol Federasyonu’nun vereceği yanıt sonrasında önümüzdeki günlerde yetkililerle masaya oturacak. Irak futbolunu çok yakından takip eden menajer Tolgahan Tuğlu, yetenekli bir jenerasyonun geldiğini belirterek, Türkiye’ye Irak’lı bir futbolcu getirmek istediğini söyledi.




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