Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen biri Bulgaristan uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirildi. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen narkotik polisi, İran’dan Van üzerinden Türkiye’ye sokulduğu öğrenilen uyuşturucu sevkıyatının İstanbul’a getirildiğini tespit etti. Bir tekstil atölyesi ile uyuşturucu sevkıyatı yapılan 2 otomobili adım adım izleyen güvenlik güçleri, geçtiğimiz Çarşamba günü teknik ve fiziki takibin ardından ‘Maya’ adlı dedektör köpeğinin de yer aldığı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Depo olarak kullanılan tekstil atölyesinde yapılan aramalarda, 111 kilo eroin ele geçirilirken, N.C. adlı bir kişi gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında şüpheli N.C.’nin kullandığı otomobile yapılan baskında ise 60 kilo eroin daha ele geçirildi. Polis, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen son operasyonda ise Ö.Y. adlı zanlı gözaltına alınırken, şüphelinin aracında yapılan aramalarda paketlere gizlenmiş 10 kilo daha eroin ele geçirdi. Sürücü Ö.Y. gözaltına alınırken, 3 ayrı operasyonda toplam 181 kilo eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 35 bin Avro ile 7 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve bu silaha ait 5*0 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında N.C., R.A., K.A., V.Y., B.O., K.B., A.Y., E.E., B.G. ve Ö.Y. Bulgaristan uyruklu N.D.K. adlı 11 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan, operasyon anı polis kamerasından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, seyir halinde durdurulan otomobillere ve depo olarak kullanılan tekstil atölyesine yapılan uyuşturucu baskınlarında, zanlıların yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor. Kayda geçirilen görüntülerde ‘maya’ adlı dedektör köpeğin de yer alması dikkat çekiyor.

Operasyon ile ilgili soruşturma devam ediyor.