Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirildi. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen narkotik polisi, Kurban Bayramı’nın ilk günü İran’dan Van üzerinden Türkiye’ye sokulduğu öğrenilen uyuşturucunun İstanbul’a getirileceğini tespit etti. Esenyurt’ta bir rezidans ile uyuşturucu sevkıyatı yapılan otomobili adım adım izleyen güvenlik güçleri, 25 Ağustos Cumartesi günü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirdi.

Yatak bazalarında eroin paketleri

Rezidansta yapılan aramalarda, yatak bazalarına gizlenmiş 416 paket içinde daralı ağırlığı 220 kiloyu bulan eroin ele geçirildi. Eş zamanlı düzenlenen aynı operasyon kapsamında F.K. (30) adlı şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliye ait olduğu değerlendirilen otomobile yapılan baskında da uyuşturucu paketleri ele geçirildi.

İran’dan yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucunun bir kısmının Avrupa ülkelerine sevk edileceği, bir kısmının ise Türkiye’de satılmak istendiği öğrenildi.

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı

Operasyonda yakalanan F.K. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, operasyon anı polis kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otoparktaki bir otomobile ve rezidansa yapılan uyuşturucu baskınlarında, yatak bazalarına gizlenmiş uyuşturucu paketleri yer alıyor. Zanlının duvara yaslatılarak gözaltına alındığı yer alan görüntülerde, otomobilde bulunan çantalarda sevkıyata hazır eroin paketlerinin bulunduğu görülüyor.

Operasyon ile ilgili soruşturma devam ederken, güvenlik güçlerinin, uyuşturucu sevkıyatında rol alan diğer zanlıların peşine düştüğü öğrenildi.