İranlı hırsızlık çetesi çökertildi

Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Olay, 21 Mayıs tarihinde Zincirlikuyu’daki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran’dan kaçak yollarla Türkiye’ye gelen 4 şahıs AVM’leri mesken tuttu. Gittikleri yerlerdeki bir mağazadan “hoverboard” diye tabir edilen elektrikli kaykay çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. Olayın ardından çeteyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Çalışma sonucunda şahısların eşkallerini belirleyen polis, şahısları AVM’de olduğunu belirledi. Çetenin bir mağazadan cep telefonu çaldığını gören polis, onları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şubeye götürülen İran uyruklu Zahra H.(26), Mahar M.(19), Sara R.(38) ve Ghaadam A.M.(54), ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.