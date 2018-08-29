Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 14:41

İranlı hırsızlık çetesi çökertildi

İran’dan kaçak yollarla İstanbul’a gelerek Zincirlikuyu’da bir AVM’den elektrikli kaykay ve cep telefonu çalan çete, polis ekipleri tarafından çökertildi.

İranlı hırsızlık çetesi çökertildi

29 Ağustos 2018 14:41

Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.


Olay, 21 Mayıs tarihinde Zincirlikuyu’daki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran’dan kaçak yollarla Türkiye’ye gelen 4 şahıs AVM’leri mesken tuttu. Gittikleri yerlerdeki bir mağazadan “hoverboard” diye tabir edilen elektrikli kaykay çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. Olayın ardından çeteyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Çalışma sonucunda şahısların eşkallerini belirleyen polis, şahısları AVM’de olduğunu belirledi. Çetenin bir mağazadan cep telefonu çaldığını gören polis, onları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Şubeye götürülen İran uyruklu Zahra H.(26), Mahar M.(19), Sara R.(38) ve Ghaadam A.M.(54), ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç