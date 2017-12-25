Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 15:31

İrem Derici, Cerrahpaşa’da tedavi gören minikleri coşturdu

Feherbahçeli futbolcu Mehmet Topal’ın eşi Selda Topal’ın geleneksel yeni yıl davetlerinin bu yılki konukları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği’nde tedavi gören çocuklar ve aileleri oldu.

İrem Derici, Cerrahpaşa’da tedavi gören minikleri coşturdu

25 Aralık 2017 15:31

Buluşmaya, İrem Derici, Yağmur Tanrısevsin ve Elif Ece Uzun da katıldı.


Çocuklar kendileri için düzenlenen özel organizasyonda eğlendi, ünlü misafirlerle sohbet edip moral buldu. Sihirbaz gösterisini heyecanla izleyen çocuklara, güzel anılarını yazacakları hatıra defterleri armağan edildi. Davete katılan çocuklar; hatıra defterlerinin ilk sayfalarını İrem Derici, Elif Ece Uzun ve Yağmur Tanrısevsin’e yazdırmak için birbirleriyle yarıştı.


İrem Derici sempatik tavırlarıyla davetin gözdesi oldu. Misafirler arasındaki bir teyzenin Sinoplu olduğunu öğrenen Derici, onunla yakından ilgilenip ‘Hemşehriyiz. Ben de Sinop’un kızıyım’ dedi. Kucağına aldığı minik hayranını seven Derici, ‘Benim de böyle güzel bir kızım olur mu?’ diye sordu. Ünlü sanatçı, ‘Elbette’ diye yanıt veren misafirlere takıldı, ‘Benim gibi bir çirkinden böyle güzel çocuk olmaz. Yakışıklı bir baba bulmam lazım’ diyerek herkesi güldürdü. Şarkılarıyla herkesi eğlendiren Derici, 2018 içinse şu tavsiyede bulundu: ‘Ben sağlık sorunları nedenleriyle çok zor bir yıl geçirdim. Siz siz olun hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Her şeyin başı sağlık. Kendinize iyi bakın yeter’.


Çocukların tedavilerini sürdüren Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, “Kliniğimizde tedavi gören çocuklarımızı sık sık hatırlayan ve yanımızda olduklarını hissettiren Topal ailesi her zaman çocuklarımızın ve ailelerinin hayır duasını alıyor. Bizleri bugüne kadar hiç yalnız bırakmadılar, artık onlar da servisimizde görev yapan doktorlar gibi ailemizin bir parçası. İrem Derici, Yağmur Tanrısevsin ve Elif Ece Uzun’a da bir kez daha teşekkür ederiz’ dedi. Ardından söylediği şarkılarla geceyi büyük bir coşkuya dönüştüren İrem Derici’iye teşekkür plaketi verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç