İrem Yaman'dan altın madalya

Seri Müsabakalarında altın madalya kazanarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 40 puan veren Grand Prix 3. Seri Müsabakaları Tayvan'ın Taoyuan şehrinde düzenleniyor. Müsabakaların ikinci gününde Türkiye adına 4 sporcu madalya mücadelesi verdi. Bayanlar 57 kiloda İrem Yaman altın, +67 kiloda ise Nafia Kuş bronz madalyanın sahibi oldu.

İrem Yaman, ilk turda Yunanistan'dan Andriana Asprogeraka'yı 8-0, ikinci turda Güney Kore'den Min-Jeong Kim'i 2-0, çeyrek finalde Hırvatistan'dan Nikita Glasnovic'i 11-2 ve yarı finalde Letonya'dan Inese Tarvida'yı altın vuruşla 8-6 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Belçikalı Raheleh Asemani ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini normal süresi 1-1 biten müsabakada altın vuruşla 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan ekleyen İrem Yaman, ağustos ayında Rusya'da düzenlenen Grand Prix 2. Seri Müsabakalarının ardından Tayvan'da da ilk sırayı alarak üst üste 2 grand prix müsabakasında altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu oldu.

Bayanlar +67 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Kazakistan'dan Cansel Deniz'i altın vuruşla 2-0 mağlup etti. Çeyrek finalde bir önceki şampiyon Polonyalı Aleksandra Kowalczuk'u 16-12 mağlup eden milli tekvandocu yarı finale yükseldi. Yarı finalde son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu İngiliz Bianca Walkden'a yenilen Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkan Şahin'den kutlama

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Grand Prix 3. Seri Müsabakalarında altın madalya kazanan İrem Yaman ve bronz madalya kazanan Nafia Kuş'u kutladı. Şahin, “Bilindiği gibi grand prix müsabakaları çok önemli ve 2020 yolunda doğrudan sonucu etkileyebiliyor. İrem ve Nafia çok önemli puanlar kazandı. İrem Yaman, yıllardır süren istikrarını burada da devam ettirdi ve 2020 için ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Nafia Kuş da çok başarılı maçlar yapmasına rağmen sıkletinin en iyi sporcusuna mağlup oldu. İki sporcumuzu ve tüm emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İkinci gün mücadele eden diğer milli tekvandoculardan bayanlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün çeyrek finalde, erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen ise ilk turda mağlup oldu. Grand Prix'in son gününde bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs ile erkekler 80 kiloda Yunus Sarı tatamiye çıkacak.