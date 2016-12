İrfan Can, Medipol Başakşehir yolunda

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, ikinci yarıda kadrosunu güçlendirmek için transfere hız verdi. Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmak için Ankara ekibinin yöneticileriyle temaslarını sıklaştırdı. Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, konuyla ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği ile prensip olarak anlaşmaya vardıklarını ilk yarının bitiminde de oyuncuyla masaya oturacaklarını söyledi. Saral, oyuncunun kulübüyle anlaşmadan oyuncuyla görüşmenin de etik olarak yanlış olduğunu sözlerine ekledi.

İrfan Can, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig’de 15 maça çıkarken, 1 gol kaydetti ve 2 de asist yaptı.