İrlandalı Anne”den uyutan tavsiyeler

‘İrlandalı Anne' olarak tanınan uyku koçu Esra Şimşek, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nde uykusuz annelere bebek uyutmanın püf noktalarını anlattı.

Bebeklere uyku eğitiminin 4'üncü aydan itibaren verilmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, “Bebeğinize uyku rutinleri oluşturun; bu aktiviteleri uykusundan önce her gün aynı saatlerde ve aynı sırayla yapmaya devam edin” dedi.

İrlandalı Anne olarak tanınan Uyku Koçu Esra Şimşek Başakşehir BAKMER'de annelerle buluştu. Uyku eğitimi hakkında püf noktaları paylaşan Şimşek, Başakşehirli annelerin uyku sorununa çare aradı. Başakşehirli anneler, uzun zamandır bekledikleri seminere yoğun ilgi gösterdi.

Bebeklerin desteksiz uyuması çok önemli

Uyku eğitiminin bebeğe desteksiz ve kendi başına uyuma becerisi kazandırma çalışmalarının bütünü olduğunu söyleyen Esra Şimşek, “Emzirme, sallama, el tutma, emzik ve anne-baba ile temas halinde uyuma en yaygın kullanılan desteksiz uyuma şekilleridir. Bunları bıraktığı ve gece kesintisiz uyumaya başladığı zaman bebekler uyku eğitimini almış olacaktır. Bebeklere uyku eğitimi 4'üncü aydan itibaren verilmelidir” dedi.

Sağlıklı gelişimin yolu kesintisiz uykudan geçiyor

Bebeklerin neden uyku sorunu yaşadığını anlatan Şimşek, “Bir uyku döngüsünden diğerine geçerken bebekler uyanırlar, tekrar uyumak için desteğe ihtiyaç duyarlar ve destek gelene kadar ağlarlar. Aslında biz yetişkinler de gece boyu çok defa uyanırız ama bağımsız uyuma becerimiz geliştiğinden tekrar uyuruz ve bunu hatırlamayız. Bu yüzden çocukların desteksiz ve kendiliğinden uyuması çok önemlidir. Çocukların büyüme hormonlarını salgılamaları ve sağlıklı gelişimlerini tamamlamaları için kesintisiz ve erken saatte uyumaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Uyku eğitime nasıl başlamalıyız?

“Çocuklarımızın desteksiz uyuması gerektiğini biliyoruz ama nasıl başlayacağımıza karar veremiyorsak püf noktalarını not alın” diyen uyku koçu Esra Şimşek, “Kararlı olmalısınız, doğru zamanı seçmeli ve bebeğinizi gözlemlemelisiniz. İyi bir plan yapın ve bunları not alın. Bebeğinize bir uyku rutini belirleyin. Uyku rutini, bebeğin uykusundan önce, her gün aynı saatlerde ve aynı sırayla yapılan aktivitelerdir bunu atlamayın. Uyku saatlerini netleştirin. Son olarak da kendinize bir uyku metodu bularak adım adım uygulayın” önerisinde bulundu.

Son olarak uyku eğitiminde en önemli kuralın sabır ve istikrar olduğunu hatırlatan Esra Şimşek, seminerde katılımcıların merak ettiği soruları da yanıtladı.