İş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz’dan çarpıcı faiz açıklaması

18 ay içerisinde faizi bu ülkede yok ederim" dedi.

23 yıldır İsrail’de başarılı projeler yürüten ve İsrail dahil Türkiye ve birçok ülkede yatırım yapan, 2005 yılında şirketi İsrail’de İsrail iş konseyi tarafından yılın şirketi ve kendisi de yılın iş adamı seçilen başarılı Türk iş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz, faizle ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Faiz ne dünyanın ne Türkiye’nin kaderidir" diyen Yılmaz "Altı ay içinde tek hane bir yılın sonunda yüzde altı ve on sekiz ay sonunda sıfıra yakın bir orana faizleri düşürebilirim. İzin verilsin 18 ay içerisinde faizi bu ülkede yok ederim.Ülkemize yazık oluyor. Servetimiz pula dönüyor. Faiz oranları yüzünden ülke krize giriyor. Bütün bu sıkıntıların ana kaynağı olan faizi yok etmek mümkündür. Sadece bu konuda samimiyetle kararlar almak gerekir" dedi.

Daha önce 2004 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir rapor sunduğunu belirten Ahmet Reyiz Yılmaz, "Eğer faizleri söylediğim gibi arzu edilen ve yıllardır istenilen bu orana çekersek krizden etkilenmeden çıkabiliriz. Bu konuda 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanına bizzat elden kendisine özel bir rapor vermiştim. Kendisine bir kez daha kamuoyu önünde sesleniyorum. Müsaade edilsin altı ay içinde tek haneli faize inelim. Sayın Cumhurbaşkanı müsaade ederse kendisine ve ekonomi heyetine 18 ay içinde sıfır faize nasıl ulaşılacağını izah edebilirim. Benim bütün hayatım yurt dışında proje üretmekle geçti. Çalıştığım ülkede faizler yok denecek kadar düşük. Gelişmiş ülkeler de faizler sıfıra yakın değerlerde. Japonya gibi bazı ülkelerde eksi faiz görüldü bizim hala bu kadar yüksek faizle servetimizi yok ediyor olmamız kabul edilemez. Eğer faiz düşerse varlıklarımızın değeri yeniden yükselecek ve milli hasılamız bugünkünün çok üstüne çıkacaktır. Sadece en yetkili ekonomi uzmanları ile bir araya gelip kendilerine yol göstermek isterim. Herhangi bir siyasi beklenti içinde olmadan milletin bu krizden en az zararla çıkmasını sağlamak tek amacımdır diyerek Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.