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02 Ocak 2017 10:06

İş adamlarından terör mağdurlarına destek

İş adamlarından terör mağdurlarına destek

02 Ocak 2017 10:06

Ortaköy’deki hain terör saldırısı sonrası bazı iş adamları, terör mağduru aileleri otellerinde misafir etme kararı aldı.
Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi yaralanmıştı. Hain terör saldırısına toplumun her kesiminden tepkiler gelmeye devam ederken, iş adamları da terör mağduru ailelere destek kararı aldı. Yaşanan olaylar üzerine harekete geçen Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, yaptığı yazılı açıklamada cenaze sahiplerini misafir olarak ağırlamaya hazır olduklarını belirtti.
Turanlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Hain saldırıda hayatını kaybeden ve yurt dışından ülkemize gelecek cenaze sahiplerine veya ilgili kurumların personellerini misafir olarak ağırlamaya hazırız. Devlet yetkililerimizin bu konu hakkında üzerimize yükleyecekleri her türlü sorumluluk için göreve hazırız. Terör saldırıları bizi bölemez aksine daha çok birleşmemizi sağlar."



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