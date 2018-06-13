Yücel Yalçınkaya’nın kurucu başkanlığını yaptığı Çekmeköy Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği (ÇEKBİAD) iftar programında üyeleri ile bir araya geldi. Çekmeköy protokolünün tam kadro katıldığı iftar programına Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti Milletvekili ve Adayı Hulusi Şentürk, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Belediye Meclis Başkanvekili Selamet Aygün, ÇEKMÜDER Başkanı Yücel Evsen, Çekmeköy Trabzonlular Dernek Başkanı Mimar Hasan Keleş, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, ilçede yayın yapan basın mensupları ve çok sayıda işadamı katıldı.

“Çekmeköy’de hizmet veren firmalar önceliğimiz olacak”

ÇEKBİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya, "Ticaretimizde İş dünyası olarak önceliğimiz her zaman bölgemizde hizmet veren firmalar olacaktır" dedi.

“Rahmet ve marifet ayı Ramazanın bereketini yaşıyoruz”

Yalçınkaya konuşmasına şöyle devam etti: “Başı rahmet ortası marifet ve sonu ise Cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayında bizleri siz değerli dostlarımız ile kavuşturan Mevla’mıza şükürler olsun. Bu akşam bir birinden değerli uzaktan yakından gelen kıymetli dostlarımız ile soframızı paylaştık. ÇEKBİAD olarak kısa süre önce kurmuş olduğumuz derneğimize ilgi gösteren bizlerle yol arkadaşlığı yapan değerli yönetim kurulumuza ve çok değerli üyelerimize sonsuz teşekkür ederim.”

“İş dünyasının üzerinde yük olan vergiler gözden geçirilmeli”

Konuşmasını sürdüren Yalçınkaya, “İş dünyasının ve işadamlarının üzerindeki vergi yüklerinin hafifletilmesi, bürokratik engellerin kaldırılması ve vergisini zamanında ödeyen, istihdam yaratan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan düzgün işadamlarının ödüllendirilmesi ve korunması gibi konular bizim için çok önemlidir. Bizler, Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye kavuşması için mücadele veriyoruz. İşadamlarımızın yeşil pasaport konusunda mağdur edilmemeleri ve mağduriyetin ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. İstikrarın ve istikrarlı bir ekonominin oluşması hepimiz için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Programda AK Parti Milletvekili ve Adayı Hulusi Şentürk, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. İftar programı katılımcıların sohbeti ile devam etti.