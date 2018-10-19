İş dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri buluştu

Ofis mobilyaları üreticisi Bürotime; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan yöneticileri Konya'daki üretim merkezinde ağırlayarak iş dünyasının farklı kolları arasındaki etkileşime olanak sağladı.

Ofis mobilya üreticisi Bürotime, Common Purpose Türkiye/Ortak İdealler Derneği'nin düzenlediği ‘Meridyen - Yetkinin Ötesinde Liderlik' programına destek verdi. Yapılan şirket açıklamasına göre, 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde, yaklaşık 50 yöneticinin katılımcı olduğu Meridyen programı; farklı bir şehrin ekonomik, politik, kültürel içeriğiyle dolu bir gün geçirmek ve liderliğe dair kişisel yaklaşımları daha geniş bir perspektifle değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Bürotime'ın Konya'daki üretim merkezinde gerçekleşti.

"Liderlere Konya'yı tanıttık"

Bürotime Genel Müdür Yardımcısı Ali Topak, ‘'Toplumun temel taşlarını oluşturan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının liderlerini bir araya getiren ilk ve tek platform olan Ortak İdealler Derneği'nin yürüttüğü bu projede yer almak bizler için çok değerli. İş dünyasının farklı kollarında faaliyet gösteren yöneticiler, farklı coğrafyalardaki iş ağlarının gelişimi ve sektörler konusunda tecrübe kazanırken, liderlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yollarını masaya yatırarak hep birlikte perspektifimizi genişlettik. İş dünyasındaki etkileşimleri güçlendirecek faaliyetlerde bulunduk. Konya'nın köklü tarihini ve turistik bölgelerini tanıtırken, tarım şehrinden sanayi şehrine geçiş yolculuğundan bahsettik. ‘Yetkinin Ötesinde Liderlik' platformu sayesinde farklı alanlardaki birçok yöneticiye değer katacak bir çalışmaya imza attığımıza inanıyoruz'' açıklamasında bulundu.