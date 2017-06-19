İş dünyası sanayi devrimine hazır

Özellikle Endüstri 4.0 olarak adlandırılan sürecin kesinlikle kaçırılmaması gerekli. Aksi takdirde uluslararası rekabette elimizi güçlendirmemiz zor olacaktır" dedi.

Dördüncü sanayi devrimi anlamına gelen Endüstri 4.0, 10 ile 20 yıl içinde entegrasyonunu tamamlayarak firmalar tarafından uygulanabilir hale gelecek. 2011 yılında Almanya, geleneksel imalat sanayisini bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatma çalışmaları başlattı.

Türkiye’de de bu yönde çalışmalar başlatıldı. Gelişmekte olan ülkeler için fırsatlar sunan Endüstri 4.0 sistemi ile ilgili açıklama yapan Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Artık gecemizi gündüzümüze katıp daha fazla çalışmalıyız. Bunu yaparken web teknolojileri, otonom üretim sistemleri ve uluslararası ticaretteki dönüşümleri yakından takip ederek hızlı tepkiler vermeliyiz. 2023 yılı hedeflerimiz için hem devletimizin hem de biz iş dünyasının geleceğin üretim ve ticaret trendini şekillendirmekten başka çaresi bulunmamaktadır. Sanayi’de verimliliği arttıran ve üretim maliyetlerini düşüren Endüstri 4.0 sistemi başarıyla hayata geçirdiği takdirde Türkiye orta gelir tuzağından kurtulacak ve gelişmiş ülkeler arasına girecektir" diye konuştu.

Globalleşmenin sırrı Endüstri 4.0’da

Sanayide farklı bir değer kazanarak Endüstri 4.0 entegrasyonunu sağlayan firmaların pazarda büyük paya ulaşacaklarını belirten Doğan, "Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim gibi modern bilgi ve iletişim teknolojileri imalat sektöründen verimliliği, kalite ve esnekliği artırmak için sistemlere entegre edilecek, olası verim durumlarını analiz ederek rekabet ortamında avantaj sağlayacaktır" dedi.

"Pazar ve ürün çeşitliliği hayati önem taşıyor"

Türkiye, son yıllarda değişim ve dönüşüm süreci içine girmiş olsa da hedefler için işletmelerinde de bu değişim ve dönüşüm sürecine hızla ayak uydurması gerektiğini belirten Doğan sözlerini şöyle tammaldı: "Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yeni ve yüksek katma değerli üretimi olmayan ve tek bir ürüne bağımlı olan ülkeleri ekonomik dar boğaza sokmuştur. Son dönemde uluslararası ilişkilerimizde yeni bir döneme girmiş olsak da bu sıkıntılı süreçte yaşadıklarımız, pazar ve ürün çeşitlendirmesinin ne kadar önemli olduğunu bize göstermiştir. Bilginin ve teknolojinin hızla yayıldığı günümüzde, işletmelerimizin uluslararası rekabette avantaj sağlayabilmeleri son derece önemlidir. Aksi takdirde sermayenin hızla büyüdüğü dünyada araştırma-geliştirme faaliyetlerinde oldukça ileri olan ve bununla beraber teknolojik gelişme sürecinde başarıyla ilerleyen çok uluslu şirketlere karşı, iç piyasada varlığını sürdüren yerli, küçük çaptaki KOBİ’lerimizin ömrü uzun olmayacaktır".