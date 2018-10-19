İş dünyası 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' gala gecesinde buluşacak

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile organize edilen 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' ödül töreni bu yıl dördüncü kez düzenleniyor.

Dünya çapında bilinen firmalarının kurucuları ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' listesi 7 Kasım 2018 tarihinde Istanbul'da gerçekleşecek olan gala yemeğinde açıklanacak.

Profesyoneller projeleriyle, 4 dalda yarışacaklar

2017 senesine göre yüzde 30 oranla daha fazla şirketin başvuru yaptığı En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri gecenin jüri üyeliğini üstlenen LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, Yıldız Holding Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Nazmi Civil ve Journal of Humanitarian Logistics & Supply Chain Management Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Nezih Altay tarafından seçilecek. Aynı gece; en sürdürülebilir, en teknolojik, en yenilikçi ve en etkin/etkili olmak üzere 4 farklı dalda yarışacak olan adayların ödülleri ise meslektaşları tarafından yapılacak oylama sonucunda belirlenecek.

Sektörün duayeni Prof. Dr. Nezih Altay gecede konuşmacı olarak yer alacak

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan'ın yapacağı gecede sektörün duayen ismi Prof. Dr. Nezih Altay konuşmacı olarak yer alacak. DePaul Üniversitesi'nin Driehaus İşletme Fakültesi'nde profesör olarak görevini sürdüren ve aynı üniversitede tedarik zinciri yönetimi yüksek lisans programını yöneten Altay, 'Yeni teknoloji/trend ve dijitalleşmenin gelecek yıllarda Tedarik Zinciri yönetimindeki etkisi' hakkında değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer, konuyla ilgili olarak: "LODER ile birlikte ev sahipliğini üstlendiğimiz bu organizasyonunda amacı tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak, yeni ve sektöre yön veren küresel tedarik zinciri trendlerini paylaşmak, önde gelen ulusal ve uluslararası profesyonellerin bilgi ve deneyimleri ile şirketlerin en iyi uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak, bugünün ve yarının tedarik zinciri ve lojistik yöneticilerini sosyal ortamlarda bir araya getirerek ilişki ve iş birliğini arttırmaktır" dedi.