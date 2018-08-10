İş dünyası ‘Yeni Ekonomi Modeli’ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli’ni Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlediği toplantıda açıkladı.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Planın konsantre bir şekilde açıklandığını gördük. Ümit ediyoruz ki orta vadeli plan açıklandığı zaman bunlar birbirlerini destekleyen yapı oluşturacaktır ve hızlı bir şekilde piyasadaki beklenen istikrarı sağlanması gündeme gelecektir. Bugün yapılan açıklamaların önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

Dolar kurundaki artışları da değerlendiren Avdagiç, "Türkiye’deki tüm unsurlar, hükümet, bankalar, Merkez Bankası herkes bu konuda üzerine düşeni yapacak. Bu süreci boşa çıkarmamız gerekiyor. Ülkenin bekası her şeyin önündedir. Bu konuda biz de iş dünyası olarak diğer aktörlerle beraber bu problemin bir an önce oradan kalkması için var gücümüzle çalışmak durumundayız. Ülkenin ali menfaatleri bütün bu süreçlerin önündedir. Bu konuda hiçbir zafiyete kapılmak durumunda değiliz. Türkiye’nin önemli hedefleri var. Bunun aksini isteyenlerin beklentilerini boşa çıkarmak gibi bir mecburiyetimiz var. Kısa bir zamanda bunları alt edeceğiz. Sağlıklı ve istikrarlı bir sürece kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Dış ilişkilerin iyi yürütüldüğü bir sürece ihtiyaç olduğunu belirten TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Günümüzde ekonomiyi sadece ekonomik yaklaşımlarla değil dış dünya yönetimiyle de beraber ele almak lazım. Günümüz dünyasında biraz daha önemli. Sadece ekonomik parametrelerle değil aynı zamanda dış ilişkilerin mükemmel yürütüldüğü bir süreç yaşamaya ihtiyacımız var. Diliyorum, önümüzdeki günler Türkiye’nin daha iyi rakamlarla baş başa kaldığı bir süreç olsun’’ şeklinde konuştu.

Toplantıya Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı ve iş adamı Mehmet Ali Aydınlar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın yanı sıra iş dünyasından birçok isim, oda ve birlik başkanı, banka genel müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.