İş dünyasında en önemli 10 küresel risk

Anket verilerine göre, önümüzdeki 10 yılda işletmeler karşılaşabileceği en önemli risklerin ilk üçünü sırasıyla işsizlik, ekonomik krizler ve hükümetlerin istikrar sağlamadaki başarısızlığı olarak görüyor. Tüm bunların yanında işletmelerin önemli bir risk olarak gördüğü siber saldırılar da listede üst sıralara yerleşti. Raporda, siber saldırıların önümüzdeki yıllarda devletlerarası çatışmalar ve terör saldırılarından bile daha riskli olabileceği dikkatleri çekti.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Marsh & McLennan Şirketler Grubu ve Zurich Insurance Group destekleriyle oluşturulan Global Riskler Raporu’nda iş dünyasının en çok çekindiği temel riskleri açıkladı. 136 ülkeden 12 bin 411 yöneticinin katıldığı kapsamlı anketin verilerine göre, önümüzdeki 10 yılda işletmeler karşılaşabileceği en önemli risklerin ilk üçünü sırasıyla işsizlik, ekonomik krizler ve hükümetlerin istikrar sağlamadaki başarısızlığı olarak görüyor. Tüm bunların yanında işletmelerin büyük bir risk olarak gördüğü siber saldırılar da listede üst sıralara yerleşti. Karşılaşıldığı takdirde işletmeleri milyonlarca dolar zarara uğratabilen siber saldırıların, önümüzdeki yıllarda devletlerarası çatışmalar ve terör saldırılarından bile daha riskli olabileceği ortaya koyuldu.

Anket verileri ışığında bir değerlendirmede bulunan Marsh’ın Global Risk & Dijital Bölüm Başkanı John Drzik, siber saldırı ve teknolojiyle beraber gelen diğer risklerin yöneticiler tarafından artık daha fazla endişe duyulan unsurlar olduğunu belirtti.

John Drzik, “Dünyanın en büyük ekonomilerinde faaliyette bulunan iş dünyası liderleri, siber riski artık kendileri açısından en büyük risk olarak derecelendirmektedirler. Şirketler bu tehditlerin kendi operasyonlarını nasıl etkileyebileceğini titizlikle analiz etmeye ve gerekli risk azaltma ve esneklik kazanma önlemlerini almaya ihtiyaç duymaktadırlar" dedi.

İş dünyasının çekindiği en büyük 10 küresel risk şöyle sıralandı:

İşsizlik veya eksik istihdam

Mali krizler

Ulusal yönetişim başarısızlığı

Enerji fiyatları hareketliliği

Toplumsal istikrarsızlık

Finansal mekanizma veya kurum başarısızlığı

Kritik altyapı başarısızlığı

Siber saldırılar

Devletlerarası çatışmalar

Terör saldırıları

Bölge bölge risk algısı

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) hazırladığı Global Riskler Raporu’na göre, Avrupa, Güney Asya, Latin Amerika, Karayipler ve Sahra Altı Afrika’daki iş dünyası liderleri en çok hükümetlerin istikrar sağlamadaki başarısızlıklardan endişe duydu. Avrupa’daki iş dünyası liderleri, ’finansal mekanizmaların veya kurumların başarısızlığını’ baskı oluşturan riskler listesine eklerken, Güney Asya’da kentsel merkezlerde yaşanan hızlı büyüme, bu bölgedeki yöneticilerin, ’kentsel planlama başarısızlığını’ ve ’kritik altyapı başarısızlığını’ kendi işletmelerinin maruz olduğu kilit potansiyel tehlikeler arasında gösterdi.

Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Pasifik bölgelerindeki yöneticiler en çok siber saldırılar ve varlık balonundan kaygı duysalar da, çoğu bölgedeki yöneticiler işsizliği ya da eksik istihdamı ve mali krizleri iki büyük risk olarak vurguladı. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise iklim değişikliğinin getirdiği tehditlerin oluşturduğu risklerin giderek daha da alt sıralarda yer alması oldu. Günümüzde 20 ekonomi içinden yalnızca Kanadalı yöneticiler, iklim değişikliğine en önemli riskler listesinde üst sıralarda yer verdi. Potansiyel terör saldırıları tehdidi ise Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki yöneticileri için önemli bir risk başlığı olmayı sürdürdü.