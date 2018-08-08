Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 10:09

İş dünyasının çıkış yolunda ’bilen teknolojiler’ var

Bilişim Zirvesi’18, başta yapay zekâ ve robotik olmak üzere yeni nesil tüm teknolojiler ile ekonomi ve sosyal hayatın gelişimine ışık tutacak.

İş dünyasının çıkış yolunda ’bilen teknolojiler’ var

08 Ağustos 2018 10:09

Bilişim Zirvesi’18 duvarın ardını görmek isteyenler için ’akıllı şeyler-bilen teknolojiler’ temasıyla 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.



Bilişim Zirvesi’18 bu yıl ’akıllı şeyler - biten Teknolojiler’ temasıyla 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Düzenlenen zirve, iki gün boyunca 17 farklı temada yapılacak oturumlarla yapay zekâ ve robotlarla birlikte yaşamı ve insanı yeniden tanımlamayı amaçlıyor.



Yapılan açıklamada; zirve, yapay zekâ ve robotlarla birlikte kurgulanacak yeni yaşamı ve insanın bu gelecekteki rolünü, farklı sektörlerden uzmanların ve fikir liderlerinin görüşleriyle zenginleşecek bir düzlemde masaya yatıracak. Nesnelerin interneti, güvenlik, bulut, büyük veri analitiği, Endüstri 4.0, yapay zekâ, artırılmış sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi güncel konular, zirve süresince düzenlenecek konuşma, seminer ve panellerde katılımcılarla paylaşılacak.



Geçen yıl ’REkonomi’ mottosu ile düzenlenlenen Bilişim Zirvesi, bu kapsamda şirketlerin dijital dönüşümlerini engelleyen duvarlarını yıkmaya başladığını hatırlatan Bilişim Zirvesi Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun, "Geçtiğimiz yıl iki gün boyunca 200’ü aşkın konuşmacıyla 4 bini aşkın katılımcıya ’Duvarlar yıkılırken altında kalmayın, önümüzdeki yıl sizlere duvarın ardındakileri göstereceğiz’ mesajını verdik. Bilişim Zirvesi’18 ile de duvarın ardında yer alan teknolojilere ışık tutuyoruz. Duvarın ardında bizi öğrenebilen, karar verebilen, tasarlayabilen ve uygulayabilen teknolojiler bekliyor" dedi.



"Tehdit değil, fırsat"


Bireyler, şirketler ve ülkeler için akıllı, zeki ve otonom bir dijital yaşam modelinin 18. Bilişim Zirvesi’nde tüm dinamikleriyle tasarlanıp, kurgulanacağını kaydeden Aksun, "Yapay zekâ ve robotik teknolojileri bir tehdit olarak değil sunduğu fırsatlar açısından değerlendirmek; var olan yapıları sadece değiştirmek değil, yenilikçi bir yaklaşımla tekrar inşa etmek günümüz liderlerinin bir numaralı gündemi haline gelmeli. Bu yılki zirvede insan özellikli teknolojilerden sanal ve artırılmış gerçekliğe, yapay zekadan süper zekaya kadar ele alacağımız geniş kapsamlı konu başlıklarıyla bu önemli dönüşüme rehberlik edeceğiz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç