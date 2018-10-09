İş dünyasının önemli isimlerinden "Enflasyonla Mücadele" açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Enflasyonla Mücadele programı düzenlendi. Programa katılan iş dünyasının önemli isimleri açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Enflasyonla Mücadele programı düzenlendi. Programa Bakan Albayrak'ın yanı sıra Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Orhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve iş dünyasında çok sayıda isim katıldı. Programa katılan iş dünyasının önemli isimleri açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki 3 yıllık ekonomi programının Türkiye ekonomisinin yukarıya doğru çıkışını sağlayabileceğini belirten TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Biraz önce sayın Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından açıklanmış olan enflasyonla mücadele programı gerçekten önümüzdeki dönemlerde enflasyonla olan mücadeledeki en kritik adımlardan bir tanesi. İş dünyası olarak bunu böyle görüyoruz. Bu noktada üyelerimizle beraber bu programın içerisinde olmaktan duyduğumuz paylaşmak istiyorum. Çünkü önümüzdeki 3 yıllık programa bakıldığı zaman yani hep dediğimiz yeni ekonomi programı içerisindeki enflasyonla olan mücadele Türkiye ekonomisi üzerindeki bu arındırılmayı tamamen yukarıya doğru çıkışı sağlayabilecek önemli adımlardan bir tanesi. Enflasyonla olan mücadelenin temelde iki adımını çok önemli buluyoruz. Bunlardan bir tanesi sıkı para politikasının devamı ve uygulanması. Aynı şekilde bu sıkı para politikasına devam olarak bakıldığı zaman da tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikaların topyekun bir şekilde sürdürülmesi. Bu konuda da Sayın Bakanımızın ve bakanlığımızın yaptığı çalışmaları son derece pozitif karşılıyoruz. Bu politikalar devam ederken değerli arkadaşlar şunun da altını çizmek isterim. Serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde de oyunu mutlaka bu şekilde oynanmasını sağlamamız gerekir. İş dünyası olarak ana beklentilerimizden bir tanesi" şeklinde konuştu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomiye dönük olarak sorunlar hiçbir zaman sadece ekonomiye doğru alınan kararlar çerçevesinde veya yöntemler çerçevesinde toparlanması veya tedavi edilmesi mümkün olmayabilir, yeterli olmayabilir. Bunun için dış ilişki yönetiminin de bu tip programlara muazzam derecede destek vermesi gerekir. Yani bugün yakın komşularımızdan tutun Avrupa Birliği'ne kadar, Amerika'dan tutun da Uzak Doğu'ya kadar bütün ülkelerle ilişkilerimizin mükemmel bir şekilde yönetilmesi gerekir. Türk iş dünyası her zaman zorluklara şüphesiz hazırlıklıdır, dayanıklıdır. Ben inanıyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerden de başarıyla çıkacağız. Çünkü bunun için Türk iş dünyasının gerekli olan yeteneği, hırsı, azmi her daim bu anlamda sahiptir."

Bakan Albayrak'ın enflasyonla mücadele konusundaki sözlerine değinerek kendilerininde desteklediğini vurgulayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, "Bugünün gerçekten Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi bakımından çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü sayın bakanımızın dediği gibi hep beraber bu enflasyonu ve dış algıyı kırmanın bütün sanayici ve iş adamlarının vermesini diliyorum. Biz grup olarak bunu her yönüyle beraber destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel gıdada yüzde 10'luk indirimin önemli bir oran olduğuna dikkat çekerek, "Gıda dışında da önemli indirimler de bekliyoruz. KDV iadelerinin yüzde 50 sini hemen ödenecek olması çok olumlu karşılandı firmalar tarafından. Faiz oranlarında yüzde 10 indirim şu anda özellikle kredi borçlarını geri ödeme konusunda güçlük çeken girişimcileri çok rahatlatacak. Markalar olarak da biz bu önemli enflasyonla mücadele programında her marka kendi reklam ajansları ile yapacağı ek bir takım faaliyetlere önemli katkılar sağlayacağını tahmin ediyoruz. Hayırlı uğur olsun diyorum. İnşallah yıl sonuna kadar enflasyon oranlarında önemli düşüşler kaydedeceğimizi tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"Ekmek buğday unundaki fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı tekrar başlatıyoruz"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise ekmeklik buğday ununda yeni bir kampanya başlatacaklarının müjdesini vererek, "Bizler de şu anda ekmek buğday unundaki fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı tekrar başlatıyoruz. Bu kampanyada da yine 5 milyon çuvalı hedefliyoruz. Bu rakama ulaşacağımıza eminiz. Bizler için enflasyon gerçekten bir tehlike. Enflasyonun katılaşması bütün diğer makro ekonomik verileri etkiler. Enflasyon katılaşmadan herkes üzerine düşeni yaparsa inşallah bu süreci de atlatacağız" dedi.

Enflasyonla mücadelede kararlılığın önemine değinen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Enflasyonla mücadelede kararlılık çok önemli. Bu mücadele duruşu süreklilik içinde olmalı. Bugün devlet, millet el ele bu duruşun temelin attı. Biz sektör olarak vatandaşlarımıza hem en ucuz tatili sağlamak için elimizden geleni yapacağız, ayrıca Türkiye'ye gelen dövizin revizesi için arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ülkemize daha fazla döviz getirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Enflasyonla topyekun mücadelede bankalar da kendine düşeni yaptı"

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Orhan enflasyonla mücadelede bankaların da üzerine düşeni yaptığını belirterek, "Enflasyonla topyekun mücadelede bankalar geri duramazdı. Bankalar da kendine düşeni yaptı. Bankalar şu an hiçbir müşterisini kanuni takibe atmak istememekte. Ben eminim 81 milyon birlik beraberli içinde olduğundan dolayı bizi bu saatten sonra hiçbir şey engelleyemez. Batı da doğu da bunu görecek. Bize bu sıkıntılı günleri yaşatmak isteyenler mahcup olacaklar. Çünkü bu millet bugüne kadar bütün zorlukları aştığı gibi, bunu daha kolay aşacak. Burada bir milli dava oluştu. 81 milyon olarak biz bu sıkıntılardan çıkacağımıza eminiz" diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise şunları söyledi:

"Ortaya konan söylemler özellikle iş dünyasının maliyet enflasyonu açısından beklentilerini karşılayacak bir takım başlıklar içeriyordu. Sene sonuna kadar enejri maliyetlerinde yukarı doğru bir gidiş olmayacağı, kredi faizlerinde bir düşme olacağı bizimi için önemliydi. Bütün ortaya konan paketin sonucunda iş dünyası da inşallah talep edildiği şekilde fiyatlarına zam yapmayarak, hatta aşağı çekerek karşılık verecektir. Enflasyonun ümit ediyorum önümüzdeki dönemde yukarı doğru trendi önce yatay seyre, sonra da aşağı doğru dönecek şekilde etkileyecektir."