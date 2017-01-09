İş dünyasının Oscar’ı, Oxford Socrates Ödülü Dosso Dossi’nin oldu

2016’nın ‘En İnovatif Projesi’ ödülünü alan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Başarımızın uluslararası düzeyde takdir görmesinden son derece mutlu ve gururluyum. 11 yıldır uyguladığımız bu modeli, hazır giyim dışındaki sektörlere de satmayı planlıyoruz” dedi.

İş ve tatili birleştiren özgün modeliyle tüm dünyada adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show’un başarısı uluslararası arenada da ödülle tescillendi.

Dosso Dossi, “En İnovatif Proje” dalında Avrupa İş Konseyi (EBA) tarafından verilen ve iş dünyasının Oscar’ı sayılan Oxford Socrates Ödülü’ne değer görüldü.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ödülünü Oxford’daki Oxford Town Hall’de düzenlenen törende Socrates Komitesi üyeleri Prof. Dr. Jonh W. A. Netting ve Dr. Vincenzo Costilgo’nun elinden aldı.

Hikmet Eraslan, her yıl 30’un üstünde ülkeden binlerce hazır giyim alıcısını Antalya’da buluşturan Dosso Dossi Fashion Show’un dünyada alanında ilk ve tek organizasyon olduğunu söyledi. Sektörde yeni bir çığır açan Dosso Dossi Fashion Show’un daha önce Yargıtay tarafından “Özgün İş Modeli” olarak tescillendiğini hatırlatan Eraslan, şöyle devam etti:

“Format olarak tamamen bizim geliştirdiğimiz bu modelle iş dünyamıza farklı bir soluk getirdik. Taklitçiliğin önüne geçip, haklarını korumak isteyen firmalarımıza öncülük ettik. Başarımızın uluslararası düzeyde takdir görmesinden son derece mutlu ve gururluyum. 100’ün üzerinde üretici firmamızı yılda iki kez 30’un üzerinde ülkeden gelen binlerce alıcı ile buluşturuyoruz. Misafirlerimiz 5 yıldızlı otellerde aileleriyle birlikte hem tatillerini hem de alışverişlerini yapıyorlar. Biz aynı zamanda üretici ve alıcı arasında garantörlük misyonunu üstleniyoruz. 11 yıldır başarıyla uyguladığımız bu modeli, hazır giyim dışındaki sektörlere de satmayı planlıyoruz”l.

Avrupa İş Konseyi Socrates Ödülleri her yıl kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarla uluslararası toplumun sosyal, ekonomik, kültürel gelişimine ve uluslararası işbirliğine katkı sağlayan şahıs, kurum ve kuruluşlara veriliyor.