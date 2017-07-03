‘İş Hayatına Hazırlık Seminerleri’ başladı

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır birçok hizmete imza atan İhlas Vakfı’nın, iş hayatına atılacak olan öğrenciler için her sene geleneksel olarak düzenlediği İş Hayatına Hazırlık Seminerleri İstanbul Bahçelievler’de bulunan İhlas Vakfı Genel Merkezinde başladı.

Açılış konuşmasını yapan İş Hayatına Hazırlık Seminerleri Koordinatörü Hüseyin Ünsal, bir hafta sürecek seminerler ile ilgili bilgiler verdi. Gerçekleştirilen tanışma toplantısının ardından İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Okyay, vakfın hizmetlerinden kısaca bahsederek, mezunlara verdikleri önemin altını çizdi. İhlas Vakfı yurtlarından mezun olan 85 öğrencinin katıldığı seminerlerde; Mehmet Emin Öztürk ‘Kendini Tanıma, Kişisel Misyon ve Değerler’, Prof. Dr. Resul İzmirli, ‘Yönetim’, Onur Yaçınkaya ‘İş Hayatına Başlarken’, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ‘Tarihten Ders Almak’, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı ile ‘Akşam Buluşması’, Muzaffer Kaya ‘CV ve İK’, Taha Meli Arvas ‘Girişimcilik ve Girişimci Olmak’ , Hayati Odabaşı, ‘Etkili İletişim Becerileri’, Azmi Aksoy ‘İş Hayatında Başarken’, Murat Memioğlu ‘İnternet Teknolojileri’ ve Salih Uyan tarafından ‘Dil Öğrenme ve Önemi’ konulu seminerler verilecek.

Seminerlere katılan mezunlar ayrıca, Panaroma 1453 Fetih Müzesi; İstanbul Boğazı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Eyüp Sultan, Yavuz Sultan Selim Camii ve türbelerini de ziyaret edecekler.