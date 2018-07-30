İş Kariyer Birimi umut kapısı olmaya devam ediyor

Birim, ilçede yaşayan ve iş bulmak amacıyla kendilerine başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları firmalarla buluşturuyor.

Son olarak Eyüpsultan Belediyesi ile işbirliği yapan özel bir firma, İş ve Kariyer Birimine güvenlik, bekçilik ve gözetim personeli olarak çalıştırmak üzere 60 personele ihtiyacı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine birim yetkilileri, kendilerine daha önce başvuruda bulunan vatandaşlarla irtibata geçti.

23 -55 yaş arası en az ilkokul mezunu ve Eyüpsultan’da ikamet eden güvenlik, bekçilik ve gözetim personeli arayan firma yetkilileri, Alibeyköy’de bulunan İş ve Kariyer Geliştirme Birimi’ne gelerek, başvuruda bulunan vatandaşlarla mülakat yaptı. Yapılan mülakat sonucu gerçekleştirilecek değerlendirmelerle 60 vatandaş firmada işe başlayacak. Mülakata giren vatandaşlardan bazıları uzun süredir işsiz olduklarını belirterek kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Eyüpsultan Belediyesine teşekkür ettiler.

Eyüpsultan Belediyesi, istihdam seferberliği sayesinde bu güne kadar 10 bin 500 kişiye firmalarla iş görüşmesi yapma imkanı sağladı.