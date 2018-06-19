İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Eyüpsultanlıları iş sahibi yapıyor

2014 yılında kurulan Eyüpsultan İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, mesleği olmayan vatandaşlarımızı meslek edindirme programlarıyla meslek sahibi olmasını sağlıyor. Mesleği olan işsiz vatandaşlara ise yetenek ve donanımlarına göre uygun pozisyonlara yönlendiriyor. İş ve Kariyer Geliştirme Birimi bugüne kadar 2 bin 171 vatandaşın iş bulmasına yardımcı oldu. 10 bin 713 vatandaşa ise danışmanlık hizmeti verildi.

Merkez sayesinde iş bulan Melek Özcan isimli vatandaş, “Bir senedir işsizdim. İş ve Kariyer Birimi sayesinde işe yerleştirildim. Muhasebe elemanı olarak çalışmaktayım. İşimden çok memnunum. Eyüpsultan Belediyesi’ne bizim gibi gençlere iş bulma konusunda destek oldukları için teşekkür ediyorum. İş ve Kariyer Birimi’nin İŞKUR kadar etkili olduğunu söyleyebilirim.” dedi. Kendisine çok kısa sürede iş bulunduğunu söyleyen Ayça Arda ise, "İki sene kadar işsizdim. İş ve Kariyer Birimi sayesinde bu işe yerleştim. İş ve Kariyer Birimi’ne iki ay önce başvurdum ve aynı gün içinde beni iş görüşmesine gönderdiler. Burada açık bir pozisyon olunca da işe yerleştim.Bana kendi mesleğimi icra edebileceğim bir iş buldukları için Eyüpsultan Belediyesi’ne ayrıca teşekkür ediyorum. İş arayan Eyüpsultanlıların zaman kaybetmeden İş ve Kariyer Birimi’ne başvurmalarını tavsiye ediyorum.” diye konuştu.

Yine merkez sayesinde iş bulan Muhammed Dursun ise, "İş ve Kariyer Birimi’nde iş başvuru formu doldurmuştum. Bu süre zarfı içinde çalışıyordum ama sürekli olarak bana uygun işlerle ilgili mesajlar geliyordu. İşten ayrıldıktan sonra internet üzerinden iş ararken İş ve Kariyer Biriminde gelen mesaja döndüm ve görüşmeye gittim. Bir hafta içinde de iş başı yaptım. Eyüpsultan Belediyesi çok güzel bir hizmet veriyor. Sayelerinde uzun süre işsiz kalmadan yeni bir işe yerleştim. Bence herkes bu hizmetten yararlanmalı.” dedi.