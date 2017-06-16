Halkalı’da Elite World Europe Otel’de düzenlenen iftar yemeğine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, iş adamları, konfederasyon üyeleri, STK temsilcileri, yerel siyasetçiler ve çok sayıda davetli katıldı. İftar öncesi Başkan Osman Ünsal ve Bakan Bülent Tüfenkci, masaları dolaşarak davetliler ile sohbet etti. İftara katılan davetlilere Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler dinletildi. Ezanın okunmasının ardından dualar edilip oruçlar açıldı.

İftardan sonra yaptığı konuşmada Bakan Tüfenkci, "Ateş çemberinde olan İslam coğrafyası çok sancılı günler geçiriyor. Yüzyıllardır barışın adresi olan bu Coğrafya maalesef acıyla, terörle, kurşunla, bombayla anılıyor” dedi.

Katarda yaşanan olaylara da değinen Tüfenkci, “Katarın başına gelenleri görüyorsunuz. Orada da Türkiye ekonomik anlamda Katar’ın yanında. Biz bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da uluslararası düzeyde müşterek ve samimi çabalara destek veriyoruz. Biz Afrika ile strateji geliştirmek konusunda özel önem ve gayret gösteriyoruz. Hükümet olarak da Sudan başta olmak üzere Afrika’daki ülkelere işadamlarımızın gitmesi konusunda öncülük ediyoruz. Oraya teşvik yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. Afrika’da ticareti geliştirme adına gerçekten tedbirler alıyoruz ve onları teşvik ederek oralarda olmalarını istiyoruz. Biz Afrika’ya sadece ticari boyutuyla bakmıyoruz. Hem insani yardımlarımızla hem de oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız iş birliklerle hem de dikta vasıtasıyla altyapı yatırımlarıyla Afrika’ya biz bir başka bakıyoruz. Afrika’ya bakarken Avrupa gibi sadece madenlerini alma, sömürme değil onlarında kazanacağı bir ticarete önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Son yıllarda yaşanan olaylara rağmen Türkiye dimdik ayakta durduğunu belirten Tüfenkci şunları kaydetti:

“Türkiye geçtiğimiz 14 yılda özellikle ekonomi alanında gerçekten tarihi bir başarı ortaya koydu. Genç ve nitelikli iş gücü büyük iş pazarı, disiplinli finans sektörü, gelişmiş altyapısı, rekabetçi özel sektörüyle bölgesinde ve diktasında önemli bir yere gelmiştir. Ekonomimiz son 10 yıl da istikrarlı bir performans sergilemektedir. 2016 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, hain darbe girişimine rağmen, ekonomik terör saldırılarına rağmen Türkiye 2.9 oranında büyüme göstermiştir. Bu yılın ilk çeyreğinde büyüme oranımız yüzde 5, bu büyüme oranı 2.4 olan Avrupa ortalamasının iki katından bile fazladır. İlk verilere göre yüzde 5 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında Çin, Hindistan’dan sonra Endonezya ile birlikte Türkiye yüzde 5’lik büyüme yakalama başarısı göstermiştir. Biz 14 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüttük ve büyütmeye de devam edeceğiz.”

Bakan Tüfenkci ayrıca, “Şu veya bunu bahane ederek, insanları sokaklara çağıranlar, sokakları çözüm yolu olarak gösterenler, bu ülkenin istikrarına göz dikmenin bir başka yolunu sergiliyorlar” diyerek son günlerde yaşanan olaylara da dikkat çekti.