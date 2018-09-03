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03 Eylül 2018 09:15

İş yerine benzin dolusu şişeyi atarak kaçtılar

Kartal Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gelen 2 şüpheli, kapının camını kırarak bir şişeye doldurdukları benzini içeriye atıp kayıplara karıştı.

İş yerine benzin dolusu şişeyi atarak kaçtılar

03 Eylül 2018 09:15

Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde dururken, şüphelilerin iş yerine geldikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı


Olay, 21 Ağustos günü gece saat 03.40 sıralarında Kartal Cevizli Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir butik dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gecenin ilerleyen saatlerinde iş yerinin önüne gelen 2 şüpheli dükkanın kapısının camını kırarak içeriye benzin dolu şişeyi atarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin camı kırdığını gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak hırsızlık ihbarında bulundu. İş yeri sahibinin olay yerine gelmesi üzerine yapılan incelemelerde bir şey çalınmadığı anlaşılınca polis ekipleri benzin dolu şişe üzerine yoğunlaştı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkalini belirleyerek yakalamak için çalışma başlatırken, ekiplerin kundaklama şüphesi üzerinde durdukları öğrenildi.



Bir şişe benzini atan şüpheliler kamerada


Kartal’da bir iş yerinin camını kırarak içeriye benzin dolu bir şişeyi atarak kayıplara karışan 2 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Kameraya yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin iş yerine doğru gittikleri görülüyor.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor




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