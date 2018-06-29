İşadamı ‘karşılıksız çek’ iddiasıyla kaçırıldı

Şahısların iş adamını kaçırma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri’de oturduğu evden "işlerim var" diyerek çıkan eşi H.A.’ya ulaşamayan Y.A. ,polis merkezine giderek kocası için kayıp başvurusunda bulundu. Gün içinde eşiyle telefonda görüştüğünü ifade eden Y.A. bir süre sonra eşine ulaşamadığını belirterek ekiplerden yardım istedi. Bir süre sonra kaybolan iş adamının ortağı olduğu öğrenilen M.A.’ya ise bir telefon geldi. İşadamı H.A’yı alacakları için kaçırdıklarını belirten şüpheliler ortak M.A’dan alacaklarına karşılık 400 bin lira para getirmelerini istedi. Gelen bu telefonun ardından devreye Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi devreye girdi. Ekipler kaçırılan iş adamının kullandığı otomobilin GPS’ini takip etmeye başladı. Adım adım aracı takip eden ekipler otomobilin Sarıyer, İstinye’de beklemede olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı. Kaçırılan iş adamıyla karşıya geçmek için arabalı vapur sırasına giren şüphelilerden 2’si Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi tarafından kıskıvrak yakalandı. Bir süre önce arabadan inen 3’üncü şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheliler suçlamaları reddetti

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İ.T, M.T ve T.T isimli şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Aldıkları çekin karşılıksız çıkması üzerine iş adamı H.A’yla bir araya gelerek alacaklarını tahsil etmek istediklerini belirten şüpheliler suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.

İşadamının zorla kaçırılması güvenlik kamerasında

İşadamı H.A.’nın Kuzey Çevre Otoyolu Kilyos mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda şüpheliler tarafında kaçırıldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş adamı H.A’nın şüpheliler tarafından zorla araca bindirilmesi ve kaçırılması yer alıyor.