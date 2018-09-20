İşadamı Turgut Torunogulları'ndan Hollanda Dışişleri Bakanına ziyaret

İşadamı Turgut Torunoğulları ve beraberindeki Türk heyet, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'u makamında ziyaret etti.

Edelstaal Group International Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları geçtiğimiz yıl Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'ın kendilerine yaptığı ziyarete karşı iade-i ziyaret yaptı. Hollanda ile Türkiye arasında 2017 yılında yaşanan krizin çözülmesine yardımcı olan Torunogulları ve beraberindeki Türk heyet, yeni bakan Stef Blok'u makamında ziyaret etti. Torunoğulları, ziyaret sonrası Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizden sonra ilk defa sıcak bir temasın kurulacağı ve Bakan Stef Blok'un önümüzdeki ay Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Geçen yıl bir önceki Dışişleri Bakanı Koenders'ın kendilerine yaptığı ziyaretin karşılığı olarak Torunoğlu ve berberindeki heyetin yeni bakanı ziyaret ettiklerini belirten Torunoğulları, "İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerleme kaydetmesinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Köklü ticari ilişkilerimizle birlikte 400 küsur yıllık dost iki ülkenin insanları olarak gelinen noktadan taraflar olarak memnun olduğumuz aşikârdır. Hollanda Dışişleri Bakanımız Stef Blok'un önümüzdeki ay Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret ilişkilerimize ivme kazandıracak, dostluklar pekişecek, güven tazelenecektir. Siyaset ve Ticaret'in birbirini tamamladığını unutmamak gerekir” dedi.

"Geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp önümüze bakmalıyız"

Hollanda ile Türkiye'nin karşılıklı büyükelçiler atamasının en büyük adımlardan biri olduğuna vurgulayan Torunoğulları, "Geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp önümüze bakmalıyız. Unutulmamalıdır ki Türkiye sadece bizler için değil Avrupa'nın güvenliği için de çok önemli bir ülkedir. Bu girişimlerle yeniden güven tazeleneceğine ve iki dost ülkenin ticaretinin artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

"Türkiye Avrupa için çok önemli"

Hollanda Türk toplumu olarak kendisine iletilen sorunları da dile getirdiğini ve yetkili makamlara bizzat dosyalar halinde teslim ettiğini ifade eden Turgut Torunoğulları, "Hollanda'ya işçi olarak gelen birinci nesil insanların emekli maaşlarının diğer emeklilere göre düşük olmasını, gençlerimizin işsizlik sorunlarını; küçük ve orta ölçekli işletmecilerin, esnafların sıkıntılarını dile getirdik. Bize bu imkanı veren her iki bakanlığımıza ve yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hollanda ile Türkiye'nin karşılıklı büyükelçiler atamasının en büyük adımlardan biri olduğunun altını çizen Torunoğulları; ziyaret ile açıklamasını iyi niyet, dilek ve temennilerle sürdürüldüğünü kaydederek, "Geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp önümüze bakmalıyız. Unutulmamalıdır ki Türkiye sadece bizler için değil Avrupa'nın güvenliği için de çok önemli bir ülkedir. Bu girişimlerle yeniden güven tazeleneceğine ve iki dost ülkenin ticaretinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Hollanda ile Türkiye'nin yaşadığı sorunlar anne-baba kavgasına benziyor. Mağdur olan ise çocuklar, yani bizleriz, yani sokaktaki insan, ticaret yapan herkes ister istemez etkileniyor" şeklinde konuştu.

2017 yılında Rotterdam'da yaşanan olayların ardından Hollanda Eski Dışişleri Bakanı Bert Koenders merkezi Hollanda'nın Den Boch şehrinde bulunan Edelstaal Group'u ziyaret ederek krizin daha da tırmanmasının önüne geçmişti. Hem Koenders hem de Hollanda'da yaşayan işadamı Turgut Torunoğulları pozitif mesajlarla yaşanan tartışmaların önüne geçmişti.