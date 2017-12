Turkcell, Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde yeni bir uygulama olan ’işaret dilim’i işitme engellilerin hizmetine sundu. Yapılan açıklamada, 23 yıldır engelli ve yakınları dahil 5 milyon bireyin hayatına dokunan Turkcell, Engelsiz Eğitim’den Engelsiz Akademi’ye, Turkcell Diyalog Müzesi’nden Engelli Sporu’na, Hayal Ortağım’dan istihdam imkanlarına kadar hayatın hemen her alanında sürdürdüğü çalışmalarla engel tanımayan bireyleri daha engelsiz bir yaşama sahip olabilmeleri için destekliyor.

İsmail Bütün: "Çeyrek asırdır sosyal bariyerleri kaldırıyoruz"

Engelli olmayı fiziksel eksiklik değil, sosyal bariyerlerden kaynaklanan bir farklılık olarak gördüklerini söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Turkcell ailesi olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için toplumun her kesiminin fırsat eşitliğine sahip olmasını önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için somut adımlar atıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata eşit ve aktif katılımlarına destek olmak için ’Engel Tanımayanlar’ çatısı altında birçok farklı alanda çözümler sunuyoruz. Biz kurulduğumuz ilk günden beri engelli tanımını oluşturan temel etkenin sosyal bariyerler olduğuna inandık. Bu bariyerleri teknolojimizi kullanarak kaldırmaya çalıştık, çalışıyoruz. TÜİK verilerine göre; Türkiye’de görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerden oluşan 5 milyon birey yaşıyor. İşte biz bu 5 milyona odaklanıyoruz. Onların sosyal hayata eşit katılımları için teknolojimizi seferber ediyoruz. Bugüne kadar teknolojimizle ve sosyal sorumluluk projelerimizle bu 5 milyon engellinin 1 milyonuna ulaşmayı başardık. Yalnızca onlara değil çevrelerinde temas halinde oldukları tüm kişilere dokunduk. Bu sayı yeni çözümlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle gün geçtikçe artıyor. Bir gün Türkiye’deki 80 milyon ile elele verip tüm engelli bireylerimizin önündeki engelleri yıkmayı hayal ediyoruz. Turkcell olarak atılan her adımın değişimi başlatmak için önemli olduğuna inanıyoruz. Engelliler için oluşturduğumuz çözümleri artırmak ve bu alanda her zaman olduğu gibi Türkiye’deki tüm kurumlara ilham vermek en büyük hedefimiz" dedi.

Her şey erişilebilir olmak için

Yapılan bilgilendirmede, engelli bireyleri dinleyerek karşılaştıkları sorunlar konusunda onlarla el ele veren Turkcell, erişilebilir olmaya önce kendi bünyesinde başladı. Yıllar içinde yüzlerce engelli ile görüşen, araştırmalar yapan şirket; tüm ürün, hizmet ve çözümlerini engelli bireyler için erişilebilir hale getirdi, halen de getirmeye devam ediyor. Türkiye’de bir ilk olan Görüntülü Çağrı Merkezi ile 2009’dan bu yana ayda yaklaşık bin 500 işitme engelli aboneye hizmet veren Turkcell, web sitesini de engellilerin kullanımına uygun halde sunuyor. Ayrıca BiP, Akademi, Upcall, Hesabım uygulamalarının tümü engelliler için erişilebilir olarak kullanılabiliyor. Tüm bunların yanında, 600’den fazla mağazasını fiziksel olarak erişilebilir hale getiren Turkcell, mağazalarında 100’e yakın işaret dili bilen personel çalıştırıyor.

Engellilere sordu, her alana çözüm üretti

Turkcell’in erişilebilirlik dışında ana odağına aldığı diğer iki konu ise eğitim ve sosyal hayata eşit katılım ve farkındalık oldu. Turkcell özel eğitime ihtiyacı olan engelli öğrencilerin yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği ’Engelsiz Eğitim Programı’ ile onların eğitim ve istihdama yönelik gelişimlerine destek oluyor. Bu programla 2 yıl içinde 45 ilde 84 okulda 10 binden fazla öğrenciye ve ailesine ulaşıldı. Özel Eğitim Merkezlerinde kurulan meslek atölyelerinde hafif zihinsel engelli öğrenciler okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor. Görme engelli okullarının tamamına kurulan özel teknoloji ve yazılımlarla donatılmış teknoloji sınıfları ile öğrencilerin istihdama yönelik gelişimlerinin sağlanıyor. İşitme engelli okullarında ise gençlerin grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda istihdama hazır hale gelmesi için teknoloji sınıfları kuruluyor. Turkcell eğitimin yanında Türkiye Engelliler Spor ve Yardım Vakfı ile ortopedik, işitme ve görme engelli yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Turkcell Akademi online platformu altında yer alan Engelsiz Akademi bünyesinde, işitme engelliler için teknolojiden kişisel gelişime, iş dünyasından liderliğe birçok eğitim, işaret dili seçeneği ile kullanıcıyla buluşuyor.

200 bin kullanıcısı bulunan dünyanın en büyük görme engelli platformu olan ve YGA (Young Guru Academy) işbirliğinde sürdürülen Hayal Ortağım, binlerce sesli kitap, eğitim, dergi, haber ve köşe yazılarıyla çalışmalara devam ediyor. Uygulama ile 9 ilde 23 alışveriş merkezinde verilen navigasyon hizmetinin yanı sıra Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle Türkiye’deki tüm sinema salonlarında vizyon filmlerinde sesli betimleme teknolojisi sunuluyor. Şimdiye kadar 1,3 milyon metrekare alanı, yaklaşık 200 futbol sahasını uygulama ile tek başına gezebilen görme engelliler, sesli betimlemesi yapılan 60 filmi 70 bin kere izledi. Turkcell’in Görme Engelli Spor Federasyonu işbirlikleri ile başladığı engelli sporu sponsorlukları futbol branşında devam ediyor. Sponsor olduğu Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Turkcell, İşitme Engelli, Bedensel Engelli, Özel Sporcular Federasyonuna desteğini sürdürüyor. 3 yıl önce kurulan, farkındalığın bir adım ötesine geçerek empati kurmayı sağlayan Türkiye’nin ilk ve tek deneyim müzesi ’Turkcell Diyalog Müzesi’, 150 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Görme ve işitme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıklarını deneyimleten müzede ziyaretçilere 40’a yakın görme ve işitme engelli rehber eşlik ediyor. Turkcell onların istihdamına da katkı sağlıyor. Ziyaretçiler müzede yer alan ’Karanlıkta Diyalog Sergisi’ ile görme engellilerin İstanbulu’nu deneyimlerken, ’Sessizlikte Diyalog Sergisi’ ile de işitme engellilerin dünyasına adım atıyorlar.

Turkcell, Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye’deki 1 milyon işitme engellinin iletişimlerine destek oldu. Dünyada bir ilk olduğu belirtilen ’İşaret Dilim’ uygulaması sayesinde işitme engelliler ile işaret dili bilmeyen milyonlarca kişi arasında köprü kuruluyor. İşaret Dilim, dünyanın en büyük işitme engelli platformu olma özelliği taşıyor. Tamamen ücretsiz, tüm operatör müşterileri tarafından kullanılabilen uygulama, Türkiye’nin ilk teknolojik işaret dili tercümanına sahip. İşitme engelliler gündemi kendi dillerinde takip edebilsinler diye her gün onlarca güncel haber işaret dilinde sunuluyor. Aileler de işitme engelli çocuk yetiştirmek konusunda uzmanlardan eğitim alabiliyor. İşitme kaybı tanısı konulmasından sosyal ve bilişsel gelişimlerine, rehabilitasyon hizmetlerinden akademik hayatlarına kadar pek çok önemli konuda bilgi veriliyor. Ayrıca, işitme engelli çocuğu olan ebeveynlerin tavsiyelerine ulaşılabiliyor. Uygulama, işaret dili öğrenmek isteyen herkes için de işaret dili sözlüğü ve işaret dili eğitimleri sunuyor.