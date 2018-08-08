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08 Ağustos 2018 13:35

İşe alımda kullanılan yeni yöntem: Grafoloji

Üç bin yıl önce Çinliler tarafından geliştirilen ve birçok kültür ve uygarlık tarafından büyük itibar gören el yazısı bilimi (grafoloji) iş dünyasının da hizmetinde.

İşe alımda kullanılan yeni yöntem: Grafoloji

08 Ağustos 2018 13:35

Grafoloji, iş dünyasının bugün işe alımlarda en çok başvurduğu yöntemlerden biri haline geldi.


Kişinin el yazısından karakter analizinin yapılabildiği Grafoloji yazı bilimi, insanların karakter ve davranışlarını tahmin etmekte en etkili yöntemlerden biri olarak kullanılıyor. Son dönemde iş dünyasının işe alımlarda sıkça başvurduğu yöntemlerinden biri haline gelen Grafoloji, Avrupa’da ve Türkiye’de birkaç üniversite ders olarak okutulmakta, bazı ülkelerde ise anabilim dalı olarak kabul görüyor.


İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ders olarak okutulan Grafoloji, Grafolog - Yazı Bilimci Zeynep Bornovalı koordinatörlüğünde ve Uzman Grafolog Fatih Bayraktar’ın eğitmenliğinde hazırlanan sertifika programıyla bu alana ilgi duyan ya da bu konuda uzmanlaşmak isteyenlere fırsat sunuyor. Alana ilgi duyan herkesin katılabileceği ücretsiz seminerler ile bu bilim dalının daha yaygın kullanılması hedefleniyor.



Grafolojinin farklı uygulama alanları


Grafoloji, çeşitli profesyonel alanlarda kullanılabilir. Psikolojide, tıpta, cezai soruşturmalarda ve aynı zamanda kurumsal alanda kullanılabilir. Son yıllarda yaygınlaşmış olan bu yöntem işe alım ve seçmede tercih ediliyor. Çok uluslu şirketler kişinin el yazısının yaşama biçimini ve eğitimini yansıttığını düşünmekte ve işe alım süreçlerinde bu yazı bilimini kullanmaktadır. Aynı zamanda Psikoloji alanında çok yaygın kullanılmaktadır. Hekimlerin danışanlarını tanımak için kullandıkları yöntemlerin başında Grafoloji gelebilmektedir.



Grafolojide gözlemlenen karakter özellikleri nelerdir?


Yazının boyutu imaj ve öz güveni gösterir.


Sağa eğik yazıyor iseniz iletişim yönünüzün iyi olduğunu düşündürür.


Sola eğik yazmanız sizin her detayı incelediğini göstermektedir.


El yazınızın dik oluşu bağımsızlığınıza işaret eder.


Küçük el yazısı ise mantığınızın işareti!


Büyük el yazısı dışa dönük ve tavırlı!


Koyu harfler ile yazmanız verdiğiniz sözü yerine getirmek konusunda çok inatçı olduğunuzun bir göstergesidir.


Bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkes ücretsiz eğitime katılabilir!


Zeynep Bornovalı’nın program direktörlüğünü, Fatih Bayraktar’ın eğitmenliğini yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlük onaylı sertifika programına ücretsiz katılma fırsatı sunuluyor.




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