ISEWorld öğrencileri Kanada'da yeni yaşamlarına başladı

Yurt dışında lise eğitiminde en çok tercih edilen ülkelerden biri olan Kanada, öğrencilere eğitim konusunda birçok önemli avantaj sağlıyor. Kanada'da eğitim almak isteyen Türk öğrencilere destek sunan ISEWorld, yeni dönemde de pek çok öğrencinin hayatını ileriye taşımaya devam ediyor.

Dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olan Kanada'da öğrenci olmanın ve eğitim sisteminin bir parçası haline gelmenin öğrencilere katkısı büyük. Öğrenci değişim programları organize eden ISEWorld, bu anlamda Kanada'da eğitim alacak öğrencilere yol gösterirken, süreçlerin takibi ve gelişimi konusunda öğrenci ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre ISEWorld danışmanlığında yurtdışı eğitimi için Kanada'yı tercih eden öğrenciler uzun araştırmalar sonucunda belirlenen Kanadalı ev sahibi gönüllü aile ile buluştuktan sonra yeni okullarındaki mentorlar ile kayıt aşamasına ve ders seçimlerine geçecek. Öğrenciler, Kanada'da eğitim görecek olmalarından dolayı heyecan ve mutluluk duyduklarına dile getiriyor.

ISEWorld ve Kanada arasındaki eğitim anlaşmaları, bu öğrenci değişim programlarının iki ülke arasındaki etkileşimi artırmasına ve giderek çok daha gelişmiş bir seviyeye ulaşmasına katkı sağlıyor. Toronto Üniversitesi öğretim üyesi Jane Knight “Giderek artan bir şekilde bilgi, sosyal adalet ve yenilikçiliğe odaklanan bir dünyada, eğitimin önemi ve etkisi her geçen gün daha da artıyor” sözleriyle kültürlerarası değişimin, eğitim yoluyla uluslararası anlamda yapıcı bir etkiye sahip olacağının altını çizdi.

Açıklamaya göre Kanada'ya ISEWorld desteğiyle giden öğrencilerin hemen hepsi geçmiş yıllardaki gibi gider gitmez kendilerini evlerinde gibi hissedip, hayallerindeki serüveni yaşadıklarını ifade ediyorlar. Kanada eğitim sisteminin dünyada en iyi ilk on eğitim sistemi içerisinde yer aldığı düşünüldüğünde öğrencilerin kazanacakları deneyimler onlara hayat boyu onlara eşlik edecek. Yeni yaşamlarında, gelecekte hangi üniversitede okumak istediklerinden, seçmeyi düşündükleri mesleklere kadar pek çok konuda aynı anda fikir sahibi olmaları ve yabancı dil öğrenmede çok kısa sürede hızlı bir gelişim göstermeleri onları bir adım öteye taşıyor.