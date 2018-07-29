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29 Temmuz 2018 15:03

Işıl Alben, Galatasaray yazılarını sildi iddialarına yanıt verdi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın Kaptanı Işıl Alben, sosyal medya hesabından Galatasaray yazısını kaldırdığına yönelik çıkan haberlere cevap verdi.

Işıl Alben, Galatasaray yazılarını sildi iddialarına yanıt verdi

29 Temmuz 2018 15:03


Galatasaray’ın başarılı basketbolcusu Işıl Alben, sosyal medya hesaplarından Galatasaray yazısını kaldırdığına yönelik çıkan haberlerine cevap verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı formayla çekildiği fotoğrafları işaretleyen Alben, "Profilinden Galatasaray’ı sildi diyenlere profilime tekrar bakmalarını tavsiye ediyorum. Silmiş olduğum herhangi bir paylaşımım yok. Ülkem ve benim için çok önemli olan Dünya Şampiyonası hazırlık süreci başlamış bulunmakta ve şu anda tüm konsantrasyonum Milli Takım’da başarılı olmak. Kulübümle ve şahsımla ilgili yazılanlara resmi bir açıklama yapılmadığı sürece lütfen inanmayın” notunu ekledi.




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