Vecdi Bayramoğlu, ışıltılı bakışların sırrının ışık dolgusuyla mümkün olabileceğini söyledi.

Clinicpark Vecdi Bayramoğlu, gözaltı dolgularının gözaltında ki hacim kayıpları, çukurluklar, morluklar, gözaltı torbaları ve şişlikleri gidermede kullanılan bir işlem olduğunu söyledi.

Yaşın ilerlemesi, genetik faktörler, alkol tüketimi, uyku sorunları gibi etkenlerin bu sorunları tetiklediğini dile getiren Dr. Vecdi Bayramoğlu, “Bu sorunların çözümünde en konforlu yöntemlerden birisi de gözaltı ışık dolgusu tedavisidir. Bu işlemle göz altlarında sağlıklı, aydınlık ve dinç bir görüntü oluşur. İşlemin tek seansta uygulanması hasta için büyük avantaj oluşturur. Kısa süren ve etkisini hemen gösteren bir uygulamadır. Etkisi kaybolduğunda tekrar uygulanmasında bir sakınca yoktur” diye konuştu.

Göz altlarında belli bir yaştan sonra çökme, şişkinlik, morluk ve torbalar görüldüğünü ifade eden Dr. Vecdi Bayramoğlu, “Bunlar büyük oranda genetik sebeplerle ortaya çıkarlar. Fakat bu etkileri hızlandıran durumlar vardır. Alkol tüketimi, uyku pozisyonu, uyku problemleri ve alerjiler gözaltı sorunlarını tetikler. Gözaltı ışık dolgusu bu problemleri çözmeye yönelik uygulanan işlemdir. Gözaltı ışık dolgusu sonrasında daha genç bir görünüm elde edilir. Gözaltı ışık dolgusunda kullanılan hyaluronik asit vücut tarafından da üretilen bir maddedir. Gözaltı ışık dolgusu uygulanmadan önce, işlem görecek bölgeye anestezik bir madde sürülür ve uygulanan jelin içinde de anestezik maddeler vardır. Bu yüzden işlem sırasında ve sonrasında ağrı yaşanmaz” diye konuştu.

Dr. Vecdi Bayramoğlu, gözaltı ışık dolgusunun, gözlerde oluşan yorgun görüntünün giderilmesi için kullanılan bir işlem olduğunu kaydederek, etkilerini şöyle sıraladı;

“İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan gözaltı torbaları göz altı ışık dolgusu ile giderilebilir. Gözaltında genellikle genetik temelli ortaya çıkan morluklar, gözaltlarının koyu renk görünmesi bu işlemle giderilebilir. Gözaltı ışık dolgusuyla, daha canlı ve dinç bir gözaltı bölgesine kavuşmak mümkündür. Gözaltı Işık dolgusu herhangi bir sağlık problemine yol açmaz fakat yine de önlem amaçlı gebelik dönemindeki kadınlara uygulanmamasında fayda vardır. Gözaltı ışık dolgusu erkekler tarafından da çokça tercih edilen bir uygulamadır. Bu işlem genellikle ilerleyen yaşlarda tercih edilir, 18 yaşından küçüklere tavsiye edilmez. Gözaltı ışık dolgusu, gözaltında oluşan sorunları onarmak ve tekrar oluşumunu geciktirmeye yönelik bir işlemdir. Ortalama 8 ay ile 1 yıl arasında etki devam eder. İşlem etkisini kaybettiğinde tekrar uygulanmasında bir sakınca yoktur. Gözaltı ışık dolgusu sonuçları işlem sonrasında hemen gözlenebilir. Son halini alması bir hafta sürer. İşlem sonrasında günlük yaşama dönmekte bir sakınca yoktur. Genellikle ağrı ve morluk oluşmadığından kişi için rahat bir uygulamadır.”