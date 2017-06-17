İşine son verilen hocaları için eylem yaptılar

Protesto eylemi sırasında görevlilerin öğrencileri engellemeye çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı.

İddiaya göre, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Aybike Serttaş’a, üniversite yönetimi tarafından ilk olarak gelecek akademik yıl için sözleşme imzalattırıldı, ardından "yanlışlık olmuş" denilerek işine son verildi. Hocalarının hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verilemesi bir grup İletişim Fakültesi öğrencisi tarafından protesto edildi. Arel Üniversitesi Tepekent Kampüsü içerisinde bir araya gelen öğrenciler “Aybike Hoca Yalnız Değildir”, “Hocamızı Geri İstiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Slogan atan öğrenciler daha sonra burada kısa bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Hocalarını geri dönmesini isteyen öğrenciler kampüs içerisinde oturma eylemi yaptı. Bu sırada üniversite görevlileri öğrencilere engel olmaya çalıştı. Yapılan eylemin ve açıklamanın yasa dışı olduğunu söyleyen görevliler öğrencilerin ellerindeki dövizleri topladı. Yaşanan tartışmanın ardından grup bir süre daha eylemlerini sürdürdü.

Öğrenciler tarafından Serttaş’ın işine dönmesi için imza kampanyası başlatılırken, öğrencileri hocaları ile dayanışmak için önümüzdeki Pazartesi günü 13.00’da Tepekent Kampüsün’nde eylem çağrısında bulundu.