İşitme engelliler için sesi yazıya, yazıyı sese dönüştürüyor

İşitme engelli vatandaşların toplumsal yaşamda karşılaştıkları problemlerin önüne geçmek amacıyla Çekmeköy'de engelleri aşan bir proje geliştirildi. Oluşturulan kiosk, konuşmaları algılayarak sesi yazıya, yazıyı sese dönüştürüyor ve vatandaşların kolaylıkla iletişim kurmasına katkı sağlıyor.

Türkiye'deki binlerce işitme engelli toplumsal yaşamda her gün birçok problemle karşılaşıyor. Bu noktada işitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve günlük yaşantıdaki iletişimlerini güçlendirmek amacıyla Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi engelleri aşan bir proje geliştirdi. Çekmeköy Belediyesi Uzay ve Teknoloji Merkezi'nde tanıtılan kiosk, konuşmaları algılayarak sesi anlık olarak yazıya dönüştürüyor, yazıyı ise sese dönüştürüyor. Henüz gelişim aşamasındaki kiosk sayesinde gittikleri hastane, belediye gibi birçok noktada insanların işaret dili bilmemesi gibi nedenlerle sorun yaşayan işitme engelli bireylerin kolaylıkla iletişim kurması hedefleniyor. Yapay zekalı asistan olarak belirtilen kioskların yer aldığı proje yaklaşık 3 ay sonra meydanlar, belediyelerde bulunan beyaz masa noktalarına yerleştirilerek toplumsal alanda uygulanmaya başlayacak.

İşitme engelli öğrenciler kiosku test etti

Gündelik yaşantıda kullanılacak olan kiosklarda vatandaşların mesajları gittikleri yerlerdeki danışma görevlilerinin kulaklarında bulunan cihazla entegre kulaklıklara ses olarak aktarılmasıyla sağlanacak. Bu kapsamda Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel de merkeze gelen işitme engelliler ile tanıtımı yapılan çalışmayı test etti. Çocukların ekrana yazdığı yazılar kulaklıklara ses olarak giderken görevlilerin cevapları ise çocuklara mesaj olarak ulaştırıldı. Etkinliğe katılan işitme engelliler ise kioskun tüm kurumlarda bulunması gerektiğine dikkat çekti. Projenin ilerleyen dönemlerinde noktasında işitme engelli kişilerin kollarına taktıkları saatler aracılığıyla kolaylıkla iletişim kurabilmesi hedefleniyor. Ses dalgalarının titreşimlerle karşılık bulacağı sistemin yanı sıra projenin ilerleyen dönemlerinde kioskların önüne koyulacak kameralar sayesinde engelli bireylerin kiosk ile işaret diliyle anlaşabilmesi de sağlanacak.

“Sesi yazıya, yazıyı sese çeviren anlamlandırılmış bir kiosk”

İşitme engellilerin toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunların biraz da olsa önüne geçmek istediklerini dile getiren Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi üyesi ve projeyi geliştirenlerden Orhan Öksüz, “Proje işitme engellilerin işitme engelli olmayan insanlarla haberleşmesini sağlıyor. İlk etapta devlet dairesi, belediye ve ya danışmanı olan alışveriş merkezleri gibi kurumların işitme engelli birey geldiği zaman orada işaret dili bilen bir personel olmadığından dolayı iki taraflı bir iletişim kopukluğu oluyor. Bunu ortadan kaldırmak için sesi yazıya, yazıyı sese çeviren anlamlandırılmış bir kiosk tasarladık. Örneğin kişi PTT'ye geldiği zaman kioskumuza ben sıra almak istiyorum yazıyor. Personelde onda bulunan kulaklıklı mikrofonuyla konuşmaya başlıyor. Personele ses olarak gidiyor, işitme engelli bireye ise yazı olarak gidiyor. İlerleyen zamanlarda işaret diline dökülecek, hem de saatlerimizde titreşime çevrilecek” dedi.

“Kurumlarda, meydanlarda olabilir”

Toplumsal hayatta insanların kendilerine karşı daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden 38 yaşındaki Zafer Uysal, “Okuldan mezun oldum, dışarıda sosyal hayatım iyi ama bir yerden bir yere giderken zorluk yaşayabiliyorum. Yazışırken yanlışlıklar, bizi anlamayanlar olabiliyor bunlarla ilgili zorluklar yaşayabiliyoruz. Kurumlarda, meydanlarda olabilir” dedi.

“Her yerde olursa bizim için çok büyük kolaylık olur”

Kioskların birçok noktada hayatlarını kolaylaştıracağını düşündüğünü ifade eden Bekir Gardaş, “Hastanede, ehliyet alırken, bankada, devlet dairelerinde başvuruda bulunacağımız zaman yazışıyoruz ve yanlışlıklar oluyor. Her yerde bir tercüman olmasını istiyoruz, çünkü bizim dilimiz ve çok gerekli olan bir şey. Projeyi çok beğendim, tercümanın olmadığı noktada kurtarıcı gibi bir şey, her yerde olursa bizim için çok büyük kolaylık olur” dedi.