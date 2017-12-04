“İşitme kaybı artık engel değil”

İşitme engellilerin sorunlarına dikkat çekilen etkinlikte, “işitme kaybı artık engel değil” teması vurgulandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (EYPRO) ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğrencilerinin birlikte düzenlediği İAÜ İşitiyor etkinliği ile işitme engellilerin yaşam şartları ve sorunlarına yönelik farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

İşaret diliyle popüler parçalar

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Filiz Çağlar yönetimindeki İAÜ İşaret Dili Korosu, işaret dili ile Türk pop müziğinin klasikleşen eserlerinden “Sev Kardeşim” ile “Hayat Bayram Olsa” adlı parçaları icra etti. Dans Kulübü öğrencilerinin tango gösterisiyle renklenen etkinlikte ayrıca, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğrencileri, “Sessizliğin Çığlığı” adlı bir dramayı sahneledi.

Odyologlarla yeniden hayata döndüler

Kendisi de işitme engelli olan dünyaca ünlü Hollandalı besteci Ludwig van Beethoven’in “Silence” (Sessizlik) adlı eserinin fon müziği olarak kullanıldığı dramada işitme engelli bir gencin yaşadığı sıkıntılar ve odyologlar tarafından yeniden hayatla buluşturulması temsil edildi. Drama gösterisinde işitme engelli gence kayıtsız kalan toplum bireyleri siyah kıyafetli öğrenciler tarafından temsil edilirken, onu hayata kazandıran odyologlar ise beyaz gömlekleriyle yer aldı. Dramada ayrıca yine işaret diliyle birtakım mesajlar verilerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı. Etkinlik, Odyoloji bölümü öğrencilerinin kurduğu “İşittiren Odyologlar” adlı müzik topluluğunun verdiği mini konserle devam etti.

İşitme taraması yapıldı

Etkinlik alanında ayrıca, öğrenciler tarafından düzenlenen ve geliri sivil toplum kuruluşlarına bağışlanan bir yiyecek-içecek kermesi de düzenlenirken, bir yandan da gönüllü kişilere işitme taraması da uygulandı. Bir kulaklık vasıtasıyla deneğin kulaklarına şiddeti ve gücü değişen ölçeklerde ses dalgaları gönderen cihaz, kişinin işitme eşiklerini ve gücünü ölçerek ne kadar iyi işittiğini ölçüyor.

İşitme sorunlarında “3E” parolası

Etkinlik hakkında konuşan Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Konukseven ise engelsiz bir yaşam ve engelsiz bir işitme sağlığı için bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlediklerini söyledikleri etkinlik hakkında şu ifadeleri kullandı: “İşitme kaybı artık engel değil. Bunun için geliştirilen ve ‘3E’ denen bir parolamız var; erken işitme kaybı tanısı, erken işitme cihazı kullanımı ve erken işitsel dil rehabilitasyonu. Özellikle yaşanan soruna işitme kaybı tanısı ne kadar erken konursa, o kadar başarılı sonuçlar alabiliyoruz.”