İskenderun Belediyesi, Hatay Tanıtım Günleri'ndeki yerini aldı

Bu yıl İstanbul'da 8'incisi düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri, Maltepe'deki fuar alanında gerçekleşen törenle başladı. Hatay Tanıtım Günleri'ne katılan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Akdeniz'in incisi olan İskenderun'a çok büyük yatırım yaptıklarını söyledi.

Maltepe sahildeki fuar alanında İstanbullularla buluşan Hatay Tanıtım Günleri'nin 8'incisi, Hatay Valisi Erdal Ata ve çok sayıda belediye başkanının katılımı ile başladı. Hayat Tanıtım Günleri'nde yerini alan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun'a önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Başkan Dingil, “Bu sene sekizincisini gerçekleştiriyoruz, Hatay'ın tanıtım günlerini İstanbul'da. Tabi Hatay'ı anlatmakla bitiremeyiz. Hatay kardeşlik, birlik ve beraberliğin kenti, medeniyetlerin bir kenti. Üç tane semavi dinin bir arada yaşadığı önemli bir kentimiz. Sınır kentimiz. Bugün işte İstanbul'da sekizincisini gerçekleştiriyoruz. Bütün esnafımızla, belediyelerimizle, valimizle, milletvekillerimizle İstanbul halkına, Hatay'ın kültürünü, yaşantısını, mutfak kültürünü, birliğini, beraberliğini tanıtmak için buradayız” dedi.

“İskenderun Türkiye'nin 8'inci büyük ekonomisi”

İskenderun'un önemine de değinen Başkan Seyfi Dingil, “İskenderun Akdeniz'in incisi. Doğu Akdeniz'in en önemli kenti. İskenderun Türkiye'nin sekizinci büyük ekonomisi. Alt yapı olarak, demir çelik sektörü olarak, limanlarıyla, lojistikle, antrepolarıyla, gümrük ve ihracatıyla Türkiye'nin sayılı kentlerinden birisi. Her ne kadar ilçe olsak dahi Türkiye'de 45 vilayetten de daha büyük bir vilayet. Yaşantı olarak, kültür olarak, mantalite olarak İskenderun bayağı bir yol kat etmiş bir durumda. İskenderun'a hele hele şu Amanos Tüneli'nin de yapılması ile yani Türkiye'nin bir B planı diyorum. Bağlantılı enerji hatlarıyla, şuanda 12 tane de limanımız yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Belediye olarak büyük parklara, yeşil alanlara, alt yapıya önem veren yatırımlar yaptık”

İskenderun'a yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Seyfi Dingil, ”Belediye olarak ilk defa çok büyük parklara, yeşil alanlara, alt yapıya önemli yatırımlar yaptık. Alt yapı çok önemliydi. Doğalgazından tutun telefonuna kadar bu da kamu yatırımlarıyla, hükümetimizin de desteği ile yapıldı. Çünkü 50 yıldan beri kamu yatırımlarından mahrum kalmıştık” ifadelerini kullandı.

Açıldığı ilk gün vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Hatay Tanıtım Günleri, 30 Eylül'e kadar devam edecek.