İSKİ, öğrencilere su kullanma bilincini kazandırabilmek amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gezileri, tiyatro gösterileri ve seminerler düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatlarıyla gerçekleştirilen eğitim programları kapsamında 2017-2018 yılı Eğitim-Öğretim dönemi boyunca; Suyun hayatımızdaki önemi ve suyu tasarruflu kullanma bilinci ile farkındalık oluşturmak amacıyla ’’Hacivat-Karagöz’’ adlı tiyatro oyunu 60 gösterim ile öğrencilerle buluştu.

’’Damlacık Okullarda’’ projesi ile 124 okulda öğrencilere, suyun hayatımızdaki önemi temalı oyun gösterimleri sunuldu. Tiyatro etkinlikleri dışında; suyun temiz bir şekilde kullanıma sunulması ve atık suların doğaya zarar verilmeden uzaklaştırılması konularında, öğrencilerin yerinde görerek farkındalık oluşturulması için, 192 okuldan 16 bin 532 öğrenci İSKİ’nin tesislerinde ağırlandı.

Bilinçli su kullanımını bir alışkanlık haline getirmek ve sınırlı bir kaynak olan suyun korunması konularında, 340 okulda 37 bin 620 öğrenciye su kullanma bilinci konusunda eğitim seminerleri verildi. Anaokullarına yönelik 2017 yılında 115 bin, 2018 yılında 80 bin adet olmak üzere toplam 195 bin adet “Damlacık” faaliyet kitapçığı dağıtıldı. 7’nci sınıf öğrencilerinin ders müfredatına uygun olarak uygulamalı anlatımlarda kullanılmak üzere hazırlanan maketlerden 2018 yılında 6 bin 500 maket dağıtıldı.