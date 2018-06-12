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12 Haziran 2018 15:34

İSKİ’den susuzlukla mücadele eden Gana Cumhuriyeti’ne yardım eli

İSKİ tarafından hayata geçirilen proje ile Gana Cumhuriyeti için su kuyuları açılmak üzere İSKİ çalışanları arasında bağış toplandı.

İSKİ’den susuzlukla mücadele eden Gana Cumhuriyeti’ne yardım eli

12 Haziran 2018 15:34


İSKİ, dünya üzerinden su kıtlığı yaşayan, canlılığını kaybeden bu coğrafyalardaki susuzluk gerçeğine dikkat çekmek için “Yaşam Kuyumuz Su Dolsun” sloganıyla yola çıkarak “Su Kuyusu Açma Projesi"ni hayata geçirdi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da destek verdiği proje için İSKİ’de bir tören düzenlendi. Proje kapsamında susuzluk çeken Gana Cumhuriyeti’nde su kuyuları açılmak üzere İSKİ çalışanları arasında bağış toplandı.


İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, İHH Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Kutluay, “Su Kuyusu Açma Projesi”nin insanlık adına çok değerli bir proje olduğunu ve söz konusu bağış ile Afrika kıtasının batısında bulunan Gana Cumhuriyeti’ne 5 adet su kuyusu açılacağını ifade etti.


Tören, toplanan bağışın İHH Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Kutluay’a takdim edilmesinin ardından sona erdi.




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