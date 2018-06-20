İSKİ’den yapılan açıklamada "Yaz aylarında sıcaklıkların artması ile beraber su kaynağı olan baraj göllerimize serinlemek, yüzmek ve zaman zaman balık tutmak için girildiği gözlemlenmektedir. Kurumumuzun ve yetkili tüm kurumların yaptığı uyarılarda da belirtildiği üzere tatlı su kaynaklarına girmek tehlikelidir. Zira tatlı su kaynaklarının kaldırma kuvvetinin denizlere göre düşük olması ve tabanının balçık olabilmesi sebebiyle yüzmek açısından tehlikelidir. Vatandaşlarımızın hayatlarına mal olabilecek elim vakaların yaşanmaması için baraj göllerine hiçbir suretle girilmemelidir" ifadeleri kaydedildi.