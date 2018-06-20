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20 Haziran 2018 16:03

İSKİ’den vatandaşlara "baraj ve göllere girmeyin" uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada baraj ve göl sularına girmenin tehlikeli olduğu uyarısı yapıldı.

İSKİ’den vatandaşlara

20 Haziran 2018 16:03


İSKİ’den yapılan açıklamada "Yaz aylarında sıcaklıkların artması ile beraber su kaynağı olan baraj göllerimize serinlemek, yüzmek ve zaman zaman balık tutmak için girildiği gözlemlenmektedir. Kurumumuzun ve yetkili tüm kurumların yaptığı uyarılarda da belirtildiği üzere tatlı su kaynaklarına girmek tehlikelidir. Zira tatlı su kaynaklarının kaldırma kuvvetinin denizlere göre düşük olması ve tabanının balçık olabilmesi sebebiyle yüzmek açısından tehlikelidir. Vatandaşlarımızın hayatlarına mal olabilecek elim vakaların yaşanmaması için baraj göllerine hiçbir suretle girilmemelidir" ifadeleri kaydedildi.




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