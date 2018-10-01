İSKİ'ye uluslararası ödül

İSKİ, Yeşil Dünya Örgütünün (The Green World Organization), Yeşil Dünya Ödülleri (Green World Awards) yarışmasına, dünyada bir ilk olan dev projesiyle damga vurdu.

İngiltere merkezli uluslararası bir kuruluş olan Yeşil Dünya Örgütünün çevresel performansı artırmak, kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek, kurumların rekabetçiliğini geliştirmek, halk ve çalışan katılımı yoluyla sosyal fayda sağlamak da dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olmak ve ödül alan katılımcıların çevresel faaliyetlerinin faydasını görmelerini sağlamak amacıyla, 1994 yılından itibaren her yıl Yeşil Dünya Ödülleri düzenleniyor. Yeşil Dünya Ödülleri'nde bu yıl İSKİ, “Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (YGES) Projesi” ile “Yeşil Enerji Kategorisinde” ödüle layık görüldü. Ödül töreni , geçtiğimiz yılın birincisi olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde 17 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'in açılış konuşması ile başlayan törende İSKİ, dünya çapında kamu hizmeti gerçekleştiren kuruluşlardan yapılan 500 başvuru arasında, “Büyükçekmece Yüzer GES Projesi” ile Yeşil Enerji Kategorisinde Küresel Altın Ödülü'ne (GLOBAL GOLD WINNER) layık görüldü. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş ödül takdimi sırasında, İSKİ'nin uluslararası platformda onurlandırıldığı bu değerli proje adına duyduğu mutluluğu ifade ederek, teşekkürlerini sundu.

Büyükçekmece Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (YGES) Projesi

Son teknoloji imkanlarını, yenilikçi sistemlerle benimseyerek, çevreye duyarlı sürdürülebilir yaklaşımlarıyla geliştiren İSKİ'nin, yüzdürücü sistem tasarımı ile inovatif yönü güçlü olan Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (YGES) Projesi; güneş panellerinin kullanım yeri bakımından (tatlı su yüzeyinde) dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip. Yüzer Güneş Enerjisi Santrali Projesi, bu alanda yapılacak olan Ar-Ge projelerine ışık tutacak, verimliliğin artırılması noktasında daha gelişmiş teknolojik ürünlerin ve faydalı modellerin üretilmesine de öncülük edecek.

Yeşil Enerji Kategorisinde onurlandırılan proje; kurum ve tesislerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi, çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ederek su kalitesine katkıda bulunacak. Tatlı su havzalarından (göllerden) elde edilecek olan enerjinin milli teknoloji ve üretim ile karşılanacağı sistem, su kalitesinde olumsuz bir sonuca yol açmadığı gibi, göllerde oluşan buharlaşma oranını da büyük ölçüde azaltacak.