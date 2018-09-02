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02 Eylül 2018 16:16

İskoçya derbisinde kazanan Celtic

İskoçya Premier Lig’de 4.

İskoçya derbisinde kazanan Celtic

02 Eylül 2018 16:16

hafta dev bir maça ev sahipliği yaptı. Celtic ve Glasgow Rangers’ın karşı karşıya geldiği mücadelede yeşil-beyazlı ekip, mücadeleyi 1-0 kazandı.


İskoçya Premier Lig’in 4. haftasında Celtic ve Glasgow Rangers arasında oynanan derbide sevinen 1-0’lık skorla ev sahibi ekip oldu. Maçın 62. dakikasında Olivier Ntcham’ın ayağından bulduğu golle mücadeleyi kazanan Celtic, puanını 9’a çıkararak 2. sıraya yerleşti. Steven Gerrard’ın öğrencileri ise aldığı bu mağlubiyetle birlikte 5 puanda kalarak ligde 7. sıraya geriledi. Yeşil-beyazlı takım, Rangers ile oynadığı son 15 mücadelede 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.




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