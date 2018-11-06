İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: “Büyümeliyiz ama istihdamla büyümeliyiz”

Beyoğlu İş Kulübü organizasyonunda, Biruni Üniversitesi'nde üniversite kariyer merkezleri ile iş kulüpleri arasında olası iş birliği fırsatları için çalıştay düzenlendi. Etkinlikte konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Biz, Türkiye olarak büyümeliyiz ama istihdamla büyümeliyiz” dedi.

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Beyoğlu İş Kulübü organizasyonunda Biruni Üniversitesi'nde Üniversite Kariyer Merkezleri ile İş Kulüpleri arasında olası iş birliği fırsatları için çalıştay düzenlendi. Etkinliğe Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ve İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın yanı sıra vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere toplamda 21 üniversitenin Kariyer Merkezi Temsilcileri, İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezi yöneticileri, İş Kulübü Lideri olarak görev yapan İş ve Meslek Danışmanları ve Genel Müdürlük personelleri katıldı. Açılış konuşmasının öncesinde Biruni Üniversitesi ve İş Kulübünün tanıtım videosu izlendi. Biruni Üniversitesi öğrencisi olup İŞKUR Beyoğlu İş Kulübünün yaptığı faaliyetlerden yararlanan öğrenciler, şu anda çalıştıkları kurumdan canlı bağlantı yaparak edindikleri iş fırsatlarından bahsetti.

“Hazır elemanlar göndermemiz lazım”

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, “İŞKUR, ülkemizde çok önemli görevler icra etmektedir. Bu görev kolay bir şey değil. İşveren ile çalışanı buluşturmak kolay bir iş değil. Üniversite boyutundan ele alacak olursam onlara bu tür eğitimleri azaltmak için hazır elemanlar göndermemiz lazım. Günümüz en sermayesi bilgi, teknoloji ve yetişmiş iş gücü. Bunların da kaynağı üniversitelerdir. Üniversitelerin en önemli görevi kaliteli eğitim vererek, nitelikli öğrenci yetiştirmek. Bunun yanı sıra araştırma yapıp bilime katkıda bulunmak ve bunu da hizmet olarak sunabilmek” dedi.

“İstihdamla büyümeliyiz”

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Gerek kadın iş gücüne katılım sayısı, gerek genç katılım sayısı, gerek genel katılım sayısı, istihdam oranları dünyanın hiçbir ülkesini son dönemde Türkiye'nin aldığı mesafeyle mukayese edebilmemiz mümkün değil. Geçen sene Cumhurbaşkanımız, milli istihdam seferberliği artı 1 buçuk milyon istihdam dedi. İnanmak istemediler. Diğer taraftan ülkeler eksi istihdamla karşı karşıya. Dünya büyümeyi tartışıyor ama istihdamsız büyümeden bahsediyor. Biz Türkiye olarak büyümeliyiz ama istihdamla büyümeliyiz. İnsan, nitelikli iş gücü ve bu iş gücüne de beceri kazandırabilmeyiz” dedi.

“Üniversite mezunu gençlerin iş gücü piyasasında yer alma oranı yüzde 133 oranında arttı”

İstanbul'da 25 Üniversitenin kariyer merkezi yöneticileriyle birlikte önemli bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Uzunkaya, “ Biz biliyoruz ki, istihdamda yer alma açısından üniversite mezunları elbette eğitimle orantılı olarak diğer kesimlere oranla daha büyük avantajlara sahip. Aslında son dönemdeki ciddi istihdam rakamlarımız bunun da göstergesi. Türkiye istihdam da tüm kategorilerde genciyle, kadınıyla diğer dezavantajları gruplara yönelik programlarıyla dünyada tüm ülkelerden ayrılan bir noktada. Yine 2007-2017 rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'nin üniversite mezunu gençlerinin iş gücü piyasasında yer alma oranı yüzde 133 oranında artmış 4 milyon 183 bin bu süreçte üniversite mezunu iş gücü piyasasına giriyor. Bunlardan 3 milyon 540 bini istihdam imkanı buluyor” dedi.

Çalıştay, üniversite temsilcilerinin İş Kulübü hakkında görüş ve önerilerinin yapılmasıyla son buldu.