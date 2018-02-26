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26 Şubat 2018 17:28

Isla ikinci kez baba oldu

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Mauricio Isla ikinci kez baba oldu.

Isla ikinci kez baba oldu

26 Şubat 2018 17:28

Tecrübeli futbolcunun yeni doğan kızına Luz Elif Isla Caldirola ismi verildi.


Fenerbahçe’nin sezon başında Cagliari’den transfer ettiği Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla’nın kız çocuğu dünyaya geldi. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Şilili futbolcumuz Mauricio Isla ve hayat arkadaşı Galadriel Caldirola’nın, İstanbul Liv Hospital’da bugün bir kız çocukları dünyaya geldi.


Bugün saat 10.30’da, 2 kilo 445 gram ağırlığında ve 45 cm olarak dünyaya gelen bebeğe Luz Elif Isla Caldirola adı verildi. Oyuncumuz Isla’nın bir çocuğu daha bulunuyordu. Biz de Mauricio Isla ve Galadriel Caldirola çiftini kutluyor; Luz Elif bebeğe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz.”




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