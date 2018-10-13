İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı'na sertifika töreni düzenlendi

Programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Bu program sayesinde çok önemli ilişkiler kurulacağına inanıyoruz. Buraya mutlaka diğer İslam ülkelerini de katmak gerekiyor. Yerel kalmamalı” dedi.

Sheraton Grand Ataşehir'de 19. 00'da gerçekleşen sertifika programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, bakan yardımcıları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

SESRIC, YTB, TOBB ve Ensar Vakfı iş birliğiyle yürütülen Uluslararası Staj Programı - OIC Intern programının ilk aşaması Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile başlamıştı. Bu kapsamdan gerçekleşen töreninde stajyer öğrencilere sertifikalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan takdim etti.

Gecede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Bu programını geçen yıl da desteklemiştim. İnşallah biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem ilgili kuruluşlarla, şirketlerle buraya katkı sağlamayı düşünüyoruz hem de bizim enstitülerimizde acaba öğrenci kardeşlerimiz staj yapabilir mi diye bir çalışma başlatacağız. Bu program sayesinde çok önemli ilişkiler kurulacağına inanıyoruz. Buraya mutlaka diğer İslam ülkelerini de katmak gerekiyor. Yerel kalmamalı. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkacak” dedi.