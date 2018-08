Islam Slimani: “Fenerbahçe’de olmaktan mutluyum”

Fenerbahçe’nin Leicester City’den kiraladığı Islam Slimani, Ülker Stadı’nda düzenlenen törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cezayirli futbolcu, Fenerbahçe’ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Damian’a gerçekten teşekkür ediyorum, buraya gelme fırsatı bulduğum için. Bu kulüp için her şeyi yapacağım. Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok iyi bir takımız. Karşımızda Benfica olmasına rağmen maçın kazanma şansımız daha yüksekti. Her zaman çalışmaları sürdürmeliyiz. Bu sezon her zaman daha iyi işler yapabilecek bir takım olduğumuzu Benfica maçında gördüm” dedi.

“İngiltere’de daha az forma şansı buldum”

İngiltere’de, Portekiz’e kıyasla daha az şans bulduğunu anlatan Slimani, “İklim ve ortamı farklı. Geçtiğimiz yıl çok fazla sakatlık yaşadım. Gol sayılarındaki farklar da bu yüzden oldu. Oynadığım maçlarda asist ve gol sayılarımın fena olmadığını görebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Burada olmamda atmosfer etkili oldu”

Fenerbahçe’yi seçmesindeki en büyük etkenlerden birinin de taraftarın ortaya çıkardığı atmosfer olduğunu dile getiren Islam Slimani, “Tek düşüncem burada olmaktı. Derbilerle ilgili konuşmak gerekirse ortam ve atmosferlerinin sıra dışı olduğunu biliyorum. Son maçta ve derbilerde bu ortamın nasıl hale geleceğini düşünüyorum. Her futbolcunun oynamak istediği atmosfer buralar. Burada futbol oynamamda atmosfer etkili oldu” şeklinde konuştu.

“Feghouli ile konuştuk”

Galatasaray’da forma giyen Feghouli’nin Cezayir Milli Takımı’ndan arkadaşı olduğunu ve Fenerbahçe’ye gelmeden önce de konuştuklarını aktaran Slimani, “Feghouli imzadan sonra beni tebrik etti. Çok fazla Fransızca konuşan arkadaşım var takımda. Avrupa’da 6 yıldır oynadığım için İngilizce, Protekizce ve Fransızca konuşabiliyorum. Futbol artık çok dilli bir duruma geldi. Bir dil problemim olmayacak” diye konuştu.

“Soldado büyük bir oyuncu”

Sarı-lacivertli takımın bir diğer forvet oyuncusu Soldado ile ilgili ise çok fazla konuşmaya gerek olmadığını söyleyen Slimani, “Çok büyük bir oyuncu. Takım içi böyle bir rekabet olması iyidir. Formayı almak için herkes savaşacak ve bu durum takımın faydasına olacak” açıklamasında bulundu.

“Oynayıp oynamayacağıma hoca karar verir”

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta oynamak için hazır olup olmadığı kararını Teknik Direktör Phillip Cocu’nun vereceğini söyleyen başarılı futbolcu, “Kim 90 dakikaya çıkarabilir ona karar verecek hocamızdır. Ben forvette oynuyorum. Takıma katkı sağlamak için buradayım. Atabildiğim kadar fazla gol atmak istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.