Islam Slimani, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Leicester City’den kiraladığı Cezayirli forvet Islam Slimani, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Dün akşam Bursaspor maçını tribünlerden takip eden golcü forvet, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe’de mola yok

Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Bursaspor ile karşılaşan ve sahadan 2 - 1 galip ayrılan Fenerbahçe, ara vermeden UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacakları Benfica maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 12.00’da başladı. Dün akşam oynanan Bursaspor maçında ilk on birde görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5’e 2 ile devam eden antrenman dar alanda maç ve taktik çalışmasıyla son buldu.

Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle oynayacakları maçın çalışmalarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.