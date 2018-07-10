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10 Temmuz 2018 11:49

"İslâm Ülkelerinde Teknolojik Gelişim Kültürü Sempozyumu" Esenler’de

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) ile Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ortaklığında "İslâm Ülkelerinde Teknolojik Gelişim Kültürü Sempozyumu" düzenledi.


10 Temmuz 2018 11:49

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma Apple Küresel Finans Kıdemli Müdürü Naeem Ansari konuşmacı olarak katıldı.


Yapay zeka teknolojisinin son dönemde en çok konuşulan konulardan biri olduğunu söyleyen Ansari, "Mesela Somali ve Sudan’da fazla doktor yok. Yapay zeka, bizim öğrendiklerimizden öğrenen bir yapı. Bunu bu ülkelerde kullanabiliriz. Hastalıkların tespitinde doktora gittiğimizde bize birtakım sorular sorulur. Semptomlar hangi hastalığa işaret ediyorsa, yapay zekada da buna yönelik bir öğrenme mekanizması sağlanabilir" diye konuştu.


Teknolojideki birtakım değişikliklerin doğrudan insan hayatına etki edebileceğini belirten Ansari şunları söyledi:


"Özellikle geri kalmış ülkelerde, doğumlarda bazı teknolojik eksikliklerden dolayı anne ve çocuk ölümleri artıyor. Bu tür konularda, özel teknolojilerle bu olumsuzlukları ortadan kaldırabiliriz. Müslüman olarak bizim birtakım sorumluluklarımız var. Hayattan öğrendiklerimizi toplumsal faydaya dönüştürecek şeyler yapmalıyız" dedi.




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