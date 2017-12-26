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26 Aralık 2017 17:22

İslambey Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Eyüpsultan’ın önemli caddelerinden biri olan İslambey Caddesindeki "Prestij Cadde" çalışmalarında sona gelindi.

İslambey Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

26 Aralık 2017 17:22


Trafiğe kapatılan caddede altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrik, su ve doğalgaz hatları yenilendi. Kaldırımları genişleyen caddede peyzaj çalışmaları, kent mobilyaları, aydınlatma elemanları kullanılarak İslambey Caddesi yenilendi.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ilçenin gelişip güzelleşmesine, yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunacak "Eyüpsultan Caddeleri Prestij Kazanıyor"projesiyle ilgili olarak mahalle sakinleri ve esnafla istişarelerde bulunmuştu.


Projelerde yaya ve araç trafiği için yapılan tasarımlarda en ince detaylar gözden geçirilerek, rahatlık ve güvenlik ön planda tutuldu. Projelerde belediye ekipleri; ilgili kurumlarla bir bütün olarak koordinasyonlu şekilde çalıştı.


Ağustos aylarının başlarında başlayan İslambey Caddesindeki çalışmaların sona ermesinin ardından otobüs güzergahları da normale döndü.



Asfaltlama çalışması İBB tarafından yapılıyor


İslambey Caddesindeki asfaltlama çalışmaları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştiriliyor. İBB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada,"Söz konusu Eyüpsultan İslambey Caddesi Düzenleme Projesi işi kapsamında çalışmalarımız UTK kararları doğrultusunda projesine uygun olarak devam etmektedir. Çalışma en kısa sürede tamamlanacaktır" denildi.




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