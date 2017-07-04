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04 Temmuz 2017 14:04

İslambey’e prestij kazandıracak çalışmalar başladı

Eyüp Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor" projesi ile İslambey Caddesi ve Özlem Çarşısı yeniden yapılandırılmaya başlandı.

İslambey’e prestij kazandıracak çalışmalar başladı

04 Temmuz 2017 14:04


Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ilçenin gelişip güzelleşmesine, yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunacak "Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor" projesi hazırladı. Proje kapsamında İslambey Caddesi ve Özlem Çarşısı yeniden yapılandırılmaya başlandı. Proje sayesinde Eyüp’ün caddeleri yeni kimlik kazanacak, diğer tüm ilçelere örnek teşkil edecek göz kamaştırıcı bir görünüme sahip olacak.


Başkan Remzi Aydın projeyle ilgili olarak daha önce mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu. Görseller eşliğinde yapılan bilgilendirmede toplantılarında, çalışmalar bittiğinde caddelerin olması planlanan yeni halleri gösterildi. Kaldırımları genişlemiş, araçlar için cep otoparkları yapılmış, esnafı ve mahalle sakinlerini mağdur etmemek adına düzenlenmiş yolları ile tüm detaylar anlatıldı.


Projelerde yaya ve araç trafiği için yapılan tasarımlarda, en ince detaylar gözden geçirilerek, rahatlık ve güvenlik ön planda tutuldu. Projelerde belediye ekipleri; ilgili kurumlarla bir bütün olarak koordinasyonlu şekilde çalışacak. Çalışmalar özellikle öğrencilerin mağdur edilmemesi için okulların kapalı olduğu dönemde başlayacak.



İslambey prestij kazanıyor


Proje kapsamında ilk etapta İslambey Caddesi’nde çalışmalara başlandı. Caddede yapılacak çalışmalarda peyzajı, kent mobilyası, ağaçlandırması, tretuvarı, aydınlatma elemanları, yer üstü ve yer altı sistemleri, elektrik, su ve doğal gaz hatları tamamen yenilenecek. İslambey Caddesi yenileme projesinin 4 aylık bir süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.


Konuyla ilgili olarak Başkan Aydın, “İlçemizin her geçen gün daha yaşanılır ve güzel bir hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. ’Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor’ projesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar İslambey Caddesi’nde başladı. Caddenin araç trafiği rahatlamış, trafik karmaşası yaşanmayan, yayaların kaldırımlarda rahat yürüdüğü, pırıl pırıl, insanın içini ferahlatan bir cadde olmasını amaçlıyoruz. Yapılacak yenileme ve değişiklikler sayesinde Eyüplü esnafımızın, yayalarımızın işini kolaylaştıracak düzgün caddeler kazandırmak istiyoruz” dedi.




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